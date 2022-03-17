全英賽首戰 小戴、小天過關

戴資穎在全英公開賽女單首輪快意過關。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕近兩週待在歐洲適應環境，世界球后戴資穎昨在英國時間一早出賽，完全沒有慢熱問題，僅花30分鐘以21：12、21：14收拾世界排名36比利時選手譚蓮妮，勇闖超級1000系列全英羽球公開賽女單16強，續朝尋求生涯第4座全英賽女單冠軍目標邁進。

戴資穎上週在德國公開賽意外於16強止步，但至少兩場比賽還是有收穫，有提前尋找比賽節奏、適應歐洲時差，昨全英賽首戰就未遇到太多難題。

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戴資穎2017、2018、2020年3度在全英封后，但去年為備戰東京奧運，決定放棄衛冕，如今回英國出賽順利旗開得勝，小戴16強將遭遇世界排名11泰國布莎南。戴資穎和布莎南交手13次共取得10勝，且近8次對戰全勝，前次輸球是2014年印尼公開賽。

尋求衛冕的日本女將奧原希望，前次出征國際賽是去年7月的東京奧運，昨她回歸首戰以21：15、21：16力退丹麥選手克里絲多福森；東奧女單金牌中國陳雨菲拜對手張藝曼退賽，兵不血刃晉級16強。

男單部分，本季首次在國際賽亮相的台灣一哥周天成，以21：10、21：19擺平世界排名23的印尼好手雷斯塔維托，晉級16強。周天成將和2018年世錦賽銅牌馬來西亞好手劉國倫爭8強席次，雙方過去6次交手，小天取得4勝。

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