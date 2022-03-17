接觸敵營遭禁賽 政大開鍘2新星

政大蔡宸綱遭球隊禁賽。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯賽決賽將在本週末於台北小巨蛋點燃戰火，男子組衛冕軍政治大學昨突然爆出震撼彈，宣布兩名菜鳥蔡宸綱與王鈞聖因未能與敵隊保持距離，犯了球隊大忌，暫時停止與球隊訓練，同時決賽也確定無法上場。

政大︰蔡宸綱未離隊

政大昨發聲明強調，日前傳出蔡宸綱已離隊的消息為子虛烏有，但蔡宸綱與王鈞聖違反球隊規定是事實，且違背政大創隊原則及理念，雖然對戰力影響很大，但還是要賞罰分明。

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196公分的蔡宸綱是球隊的本土第一長人，在八強賽因為外籍生丁恩迪缺賽，扛起中鋒、鞏固禁區的重任，表現出色，7場比賽有4場得分達雙位數，其中有2場轟破20分，是球隊倚重的戰將。

但據悉，蔡宸綱不喜歡打中鋒，且練球時也常被教練團責罵，情緒受影響，也萌生轉隊念頭，其中健行科大可能是首選，他想與昔日HBL泰山高中冠軍隊友徐宏瑋和張東庭等人再續前緣，也因此踩到政大的底線。

健行否認惡意挖角

健行科大和政治大學是本學年度的奪冠大熱門，如今轉隊風波鬧得沸沸揚揚，健行科大總教練劉孟竹則回應，「見鬼了!我敢保證沒有私下和蔡宸綱接觸，若外界不相信，我也願意提供通聯紀錄，絕對沒有惡意挖角，我也是看媒體報導才知道此事。」

若轉學無禁賽條款

UBA規定，轉學生下學年度即可出賽，不用像HBL須禁賽一年，但是否會導致球員因不滿球隊，就恣意轉學的亂象？大專體總回應，「目前的條文僅限制25歲以上與職業球員不能參賽，未來若要新增轉學生條款，必須由各學校提出，我們才會召開規劃委員會討論。」

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