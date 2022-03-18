自由日日Shoot》林晨樺「安」啦 接手姜建銘退役缺

林晨樺已與安永鮮物簽約。（資料照）

〔記者羅志朋、吳清正／台北報導〕棒協日前決議，球員從職棒退下來的滿4年，在甲組成棒出賽可不受單隊退役職棒最多3人限制，安永鮮物總教練羅國璋認為這是好事，讓更多好手有舞台發揮；去年被富邦悍將釋出的林晨樺可望代表安永在業餘棒壇登板。

與安永鮮物簽約 趕不上春季聯賽

中職連續2年，每年季後平均都釋出40人，羅國璋表示，近年不少被職棒釋出的好手頗具潛力，如果有實力又無球可打實在可惜，成棒有更多好手投入是好事，未來他們也可代表國家出賽爭取佳績。

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安永鮮物陣中原有前職棒球員姜建銘、黃勝雄、蔡岱霖，姜建銘職棒退役滿4年已不佔名額，黃勝雄下半年也滿4年，今年球團網羅前職棒球員林晨樺、鄧志偉、林聖榮，但須向棒協註冊滿3個月才能上場，春季聯賽確定趕不上出賽。

安永鮮物總經理陳杰成指出，甲組成棒每隊經營理念不同，業餘棒球屬自由市場，職棒觸角伸向高中，業餘選手來源有限，球團希望給更多退役職棒好手機會，畢竟現役職棒球員，過去也是業餘球界所培育的。

陳杰成表示，雖然陣中職棒退役球員已達到上限的3人，但是球隊仍希望吸收具有職棒經驗的好手，1月初先簽下林晨樺，再陸續簽下鄧志偉和林聖榮，合約中也載明如果可以出賽，將自動調整到更高的一份薪水。

陳杰成表示，最早報到的林晨樺狀況調整得很不錯，不能打春聯真的很可惜，不過，限制放寬至少已經開了一扇門，接下來的比賽林晨樺應該就可以正式代表安永出賽，獲得更高薪水。

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