WTT》林昀儒無緣4強 馬龍：贏得艱苦

林昀儒在WTT大滿貫賽男單8強戰不敵馬龍，無緣晉級4強。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默殺手」林昀儒昨晚在WTT新加坡大滿貫賽，歷經一場驚心動魄的5局大戰後，以2：3不敵中國名將馬龍，無緣晉級男單4強。

世界排名第7的林昀儒和排名第二的馬龍，生涯對戰紀錄平分秋色，在國際賽四度交手各拿2勝，在中國乒超聯賽兩度過招也各贏1回。

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賽前林昀儒推崇兩度摘下奧運男單金牌的馬龍是「世界最好的選手」，只能用拚他的心態去面對，昨開賽後，小林果然放手一搏，出手果決，多次正手攻擊得手，11：5先馳得點。第2局起，老練的馬龍也使出殺手鐧，頻頻正手起板，以11：6、11：4連下兩城。

第4局雙方展開纏鬥，林昀儒在9平的關鍵時刻，靠著拿手的反手擰連續破解馬龍兩個發球，11：9扳平戰局。決勝局，馬龍再度展現正手威力，小林也緊咬不放，一度追至5：6，迫使馬龍喊出暫停，可惜未能一鼓作氣，以7：11飲恨。

馬龍賽前就做好打5局準備

賽後，馬龍坦言這是一場艱苦的比賽，他盛讚林昀儒的前三板是世界上最好的選手，從第一顆球開始他就做好困難的準備，賽前教練秦志戩也要他做好打滿5局的準備。但即使準備很充分，第1局上來還是被小林打到沒戲，無論發球或接發球都顯得被動。

馬龍表示，他在第2局放慢節奏，打了幾個相持球後才慢慢找到節奏，不過，第4局在9平時，林昀儒的接發球帶給他很大的壓力，甚至不知道該發什麼球。

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