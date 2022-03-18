湖人陷泥沼 連詹皇也手軟

湖人狀態陷低迷，連詹皇都打得沒勁，昨僅繳19分，是他在明星賽後得分最少的一戰。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕狀態低迷的湖人，昨仍舊無法振作，擋不住對手攻勢，灰狼一哥湯斯進帳30分，艾德華茲挹注27分，兩人率隊以124：104賞給湖人3連敗。

湖人本季大幅補強，網羅魏斯布魯克、安東尼等好手，戰績卻不如預期，尤其在禁區好手A.戴維斯受傷缺陣後，表現更是每況愈下。

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苦吞3連敗 勝率僅42%

湖人昨再次出現慢熱窘境，繼前役對暴龍的首節12分後，昨第一節僅拿下17分，且創下連3戰都曾落後對手25分以上的難堪紀錄，這也是詹姆斯過去從未遇過的事情。

明星賽後僅2勝

靠詹皇自力救濟

球隊連敗不止令詹姆斯越打越沒勁，昨他全場21投僅8中，繳出最高19分，也是他在明星賽後得分最少的一戰。

不過，37歲的詹姆斯依舊是湖人重要核心，在明星賽後的11戰，湖人僅贏下2場，都是靠詹皇燃燒自己轟破50分所拿下，這令他有些無奈，他說：「今年比過去還要更挑戰我的耐心，因為一直考驗我如何保持專注、如何為隊友做得更好，不會讓自己持續陷入輸球的泥淖中。」

湖人目前戰績29勝40負，勝率僅42%，這是詹姆斯生涯單季前69場比賽勝率最低的一季。

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