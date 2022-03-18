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三巨頭甫合體 勇士又傷了柯瑞

2022/03/18 05:30

勇士傷了一哥柯瑞（左下），昨對塞爾提克最終落敗。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士好不容易在前役迎回全能前鋒D.格林，昨面對塞爾提克，柯瑞僅打了14分鐘就因膝蓋受傷退場，讓球隊陷入苦戰，最終以88：110落敗，終止4連勝。

柯瑞昨在第2節和史馬特爭搶球時，被對方壓到膝蓋，且因左腿痠痛直接退場休息，雖已接受核磁共振檢查，但傷勢尚未明朗。

主帥怒飆 對手危險動作

史馬特昨不只弄傷柯瑞，在防守時腳還勾到K.湯普森，被吹惡意犯規，令勇士主帥柯爾相當不滿，比賽期間直接對史馬特大吼，柯爾說：「這是危險的動作，我認為他弄傷了柯瑞，這也是令我不安的地方。」

史馬特則解釋，他只是努力地投入比賽中，相信隊友也知道他不是打球骯髒的球員。

柯瑞退場後，勇士一路挨打，波爾繳出全隊最高29分，試圖率隊反撲，但決勝節無力延續攻勢，只能眼看綠衫軍帶走勝利。塞爾提克一哥塔圖姆進帳全隊最高26分，布朗也有26分進帳，且團隊命中率達46.9%，優於勇士的37.2%。

勇士這季迎回缺陣兩年的湯普森，季中受傷的格林也在前役回歸，如今卻面臨柯瑞受傷的窘境，柯爾說：「每個人隨時都可能碰上逆境，也只能繼續往前走，希望柯瑞沒事。」

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