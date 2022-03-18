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UBA》禁賽風波扛得住 政大喊連霸

2022/03/18 05:30

大專籃球聯賽決賽將於3月19、20日在小巨蛋開打，男子組四強隊伍齊聚喊話，目標直指總冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯賽決賽本週末將在台北小巨蛋點燃戰火。男子組衛冕軍政治大學日前將本土第一長人蔡宸綱禁賽，總教練陳子威昨在賽前記者會透露，外籍生丁恩迪傷癒歸隊，將扛起中鋒的角色，且全隊士氣高昂，沒有受到禁賽風波影響。

政大主控游艾喆在八強賽撞到頭部，輕微腦症盪，經過休養後已痊癒，陳子威表示，目前傷兵已歸隊，且經過去年冠軍賽洗禮，主力球員更懂得如何面對壓力，對連霸也充滿信心。

世新祭長人陣 健行打快攻

健行科大將在四強賽碰上世新大學，本學年度雙方在預、複賽各交手1次，各拿1勝。世新預計將排出長人陣來迎敵，主帥何正峰表示，「會全力防堵外線，只要對方命中率下滑，我們勝率就會大幅提升。」

連7年闖進四強賽的健行，陣中僅大三的王晟霖超過200公分，總教練劉孟竹強調，「我們會加快攻擊速度，增加進攻回合數，即使命中率不理想，也能用大量的出手次數來彌補。」

健行主力後衛谷毛唯嘉則認為，台北小巨蛋空間感較大，射手適應的時間會拉長，還是要先從防守、卡位籃板做起，才能打出快速的攻守轉換。

隊史首度殺進四強的萬能科大，首戰就要碰上政大，本學年度前2次交手，萬能場均輸分達31分，但主帥吳奉晟仍鼓勵球員放手一搏，並用享受的心情比賽，要成為最大黑馬。

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