驗收一軍野心 余謙第一戰就很硬

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2022年公辦熱身賽今起兩地開打，去年冠軍隊中信兄弟派出前年第一指名投手余謙打頭陣，對手樂天桃猿有望由林子崴登板，不但是2019年U18冠軍隊戰友的首次對決，也要合力為中職33年「投」出新氣象。

中職公辦熱身賽今兩地開打，兄弟投手余謙掛帥先發對桃猿。（資料照）

桃猿19歲投手林子崴有機會進入開季先發輪值。

（資料照）

兄弟今戰猿 U18強投對決

中職5支球隊今起至30日進行2輪對戰共打20場，除了開放100％觀眾進場，ELEVEN體育家族每場都提供直播，球迷可以透過有線電視、中職臉書粉絲團與YouTube、ELEVEN Twitch等管道收看。

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去年爭冠的中信兄弟、統一獅首日分頭上陣，各在澄清湖、台南迎戰樂天桃猿、味全龍。中信今年要挑戰連霸，除了洋將戰力升級，本土新戰力也值得期待，余謙在自辦熱身賽出賽3場，共投9局沒有失分，還發出豪語：「開季一定要在一軍，我不會把機會讓給別人。」

余謙（前排左三）與林子崴（前排右二）是2019年U18冠軍隊戰友。（資料照）

桃猿在樂天集團接手後連續2年無緣台灣大賽，今年宣示「再戰起來」，日本總部提供更多資源，還增聘3名日籍教練，今由林子崴打頭陣，也是球團寄予厚望的新秀。林子崴去年11月5日以19歲又228天締造最年輕初登板先發勝投，刷新原本由余謙保持的紀錄，他比余謙小1歲、22日才滿20歲，兩人都在2020年季中選秀前2輪被指名，開季都很有機會進入先發輪值。

衛冕軍榮耀 25日見小英

中信也將利用25日的休兵日接受總統蔡英文表揚，成為繼Lamigo桃猿、統一獅後第3支前進總統府的中職總冠軍球隊，除了轉隊的丘昌榮、黃泰龍、林智勝等人，去年在台灣大賽28人名單的球員與教練團都會出席。

今年熱身賽使用台南、澄清湖、斗六、嘉義市4個球場，售票採實聯制，票價為平日全票150元、假日全票200元，球迷必須遵守相關防疫措施，在澄清湖的7場都有高雄市政府提供的免費接駁專車。

桃猿兄弟首場熱身賽 預測先發投手比較

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