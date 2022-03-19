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神全70萬霸悍將 FA史唯一減薪

2022/03/19 05:30

林益全蟬連悍將最高薪。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將繼樂天桃猿後公布今年球員薪資，林益全仍是全隊最高薪，但行使自由球員（FA）資格只能續留還被減薪堪稱史上首見，曾峻岳調薪幅度114％雖是全隊之冠，仍是中職近10年來加薪幅度最少的年度新人王。

林益全去年安打111支、打點52分都是悍將最多，連續單季100安雖推進到13季，打擊率0.286卻是單季新低，新人年起連續3成打擊率球季停在12季，今年月薪減2.5萬元為70萬元，自2011年彭政閔以來共19人行使自由球員，只有他的薪水不升反降，之前最差行情是陳禹勳以58萬元持平續留樂天桃猿。

悍將主力球員薪資

同樣行使FA的陳鴻文卻有不同行情，由於去年季中從後援回任先發表現出色，貢獻100局僅次於羅力、陳仕朋，月薪加16萬元來到66萬元，行情是去年季後4位自由球員最好，悍將明天的第1場公辦熱身賽有意讓他先發，前提是今天必須把合約送交賽務部，完成註冊成為合約所屬球員。

悍將陳鴻文最快明天在熱身賽先發對兄弟。（資料照）

曾峻岳是近10年加薪幅度最少的年度新人王。（資料照）

曾峻岳增114% 陳鴻文加16萬

曾峻岳於2020年9月以月薪7萬元的2.5年保障合約加盟，去年出賽57場是悍將最多，還創下史上最年輕「10中繼、10救援」，球團提前換約把他今年月薪加到15萬元，仍是年度新人王自2013年季後Lamigo桃猿把郭修延從6萬元加到11萬元、調薪幅度83％以來最低。

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