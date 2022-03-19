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最友台休瓦特 掌最親台MLB球團

2022/03/19 05:30

大都會球團2022年「台灣日」的球衣樣式。（資料照，中央社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕從2011年的胡金龍，到昨確定加盟的林子偉，大都會隊史至今只出過這兩名台將，但從2005年以來球團每年都舉辦「台灣日」，加上今年更聘請執教過陳偉殷的休瓦特接掌兵符，堪稱最「親台」的大聯盟球團也不為過。

在駐紐約台灣辦事處的支持之下，大都會舉辦「台灣日」邁向第17屆，去年第1次推出印有Taiwan字樣的1號球衣，今年大都會也計畫8月底舉行，連續2年贈送「台灣球衣」。

「紐約大都會台灣日」粉絲團昨熱烈歡迎林子偉的加入，期待他能早日現身花旗球場，更希望在「台灣日」見到他。過去在「台灣日」開球的名人，包括蕭美琴、李安、李遠哲、曾雅妮、蔡阿嘎等人，今年人選尚未決定。

大都會總教練休瓦特（左）是陳偉殷金鶯時期的教頭，台灣球迷對他不陌生。（資料照）

無巧不巧，大都會去年12月跟羅哈斯分道揚鑣，以3年合約網羅休瓦特掌兵符，他跟台灣也很有緣份。這位生涯累計1551勝的「愛台教頭」，在2012-15年帶過陳偉殷，不只一次公開強調「台灣」與「中華台北」的不同，還希望有天看見我國穿上有「台灣」字樣的球衣出征國際賽，如今大都會以小聯盟合約網羅林子偉，讓「休總」有機會暌違7年跟台灣球員共事。

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