余謙僅2局好投 「有一定實力在」

〔記者倪婉君／高雄報導〕去年冠軍中信兄弟昨公辦熱身賽首戰就以4：6不敵樂天桃猿，20歲的先發投手余謙承擔敗投，但總教練林威助賽後未多苛責，認為從他前兩局無失分的表現來看，仍有一定實力。

猿隊林子崴用68球先發5局，倒吃甘蔗奪勝。（記者李惠洲攝）

兄弟余謙（右）先發3.2局被敲8安、失4分，在公辦熱身賽首戰吞敗。

（記者李惠洲攝）

3.2局吞敗 助總只嫌壞球多

余謙昨和2019年U18世界盃冠軍戰友林子崴同場對決，前兩局無失分，第3局出現亂流失3分，共用68球投3.2局失4分。林子崴雖首局就失2分，但越投越順，同樣用68球就投完5局，摘下勝投。

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U18強投鬥 林子崴68球勝投

對於余謙的表現，助總表示：「明顯的壞球、多餘的壞球，我覺得丟得太多了。」認為他可能意識到樂天的打擊突出，投得較閃躲，「我是覺得盡量把自己的優點表現出來，被打就再調整就好了。」樂天共擊出11支安打，其中開路先鋒林立就從余謙手上敲出兩支長打。

余謙前3場自辦熱身賽累計9局無失分，共投出6次三振且沒有保送，昨賽後受訪時先「唉」了一聲，流露對自己的不滿意，「不滿意的點，就是打者為何可以把我的球掌握得那麼好?我把球數花太多了，3、4局球數丟得特別多。」他也強調會再努力，畢竟公辦熱身賽很關鍵，將決定他能否進入開季名單。

中職公辦熱身賽開打，澄清湖球場猿兄弟之戰湧入超過3千名觀眾。（記者李惠洲攝）

兄弟洋投象魔力也在6局登板，投2局失1分，成為今年第一位在公辦熱身賽亮相的洋將。助總認為他的節奏掌握不錯，儘管在兩人出局後有失分，但目前看來調整的狀況還不錯。王牌洋投德保拉進度較慢，本週能否登板還有待觀察。

兄弟去年奪下隊史第8冠，今年「薪情」大好，領隊劉志威表示，整體薪資漲幅超過7%，預訂本週公布。

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