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官大元東山再起 加薪簽2年

2022/03/20 05:30

〔記者倪婉君／高雄報導〕林益全成為中職史上行使自由球員（FA）資格卻遭扣薪的第一人後，中信兄弟投手官大元的薪情格外受注目，據悉他收下一紙平均月薪約26萬的2年合約，不但加薪且是去年季後4名自由球員唯一簽下複數年合約的球員。

官大元（記者李惠洲攝）

4名FA唯一複數年約

官大元、林益全、陳鴻文和陳禹勳等4人去年季後都行使FA，最終都回到原母隊，目前除了官大元，都已公布薪資，昨被問及對於今年新約看法時，他說，「還不錯！」

若分析4人薪情，陳鴻文和官大元都獲加薪，陳禹勳則維持平盤，僅林益全遭扣薪，他昨在臉書發文：「不是選擇一條好走的路，而是走好你選擇的路。」

官大元並未評論林益全的薪事，只說「成績反應在薪水上」來表示對自己合約的評價。兄弟尚未公布團隊薪資，但據了解，官大元除了平均月薪超過25萬，比去年月薪16萬增加，還有附帶百萬的激勵獎金，都是對他去年出賽49場共投66局拿下2勝1敗、6中繼，且收下東山再起獎的肯定。

中職去年季後行使FA球員 今年合約狀況

對於今年春訓至今狀況，官大元表示身體無恙，調整進度也很正常，心態不會因為行使FA有任何改變，「今年最大不同在於我們是衛冕軍，球迷也希望我們延續去年的成績，讓我多了一份使命感。」

官大元昨並未登板，陳禹勳仍在調整未隨樂天桃猿到高雄出賽，林益全和陳鴻文今隨富邦悍將迎戰中信兄弟。

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