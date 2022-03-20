晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

胡金龍、林智勝重棒出擊 邱辰搶戲

2022/03/20 05:30

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅和味全龍新戰將胡金龍、林智勝昨在公辦熱身賽都敲長打，但龍隊代打奇兵邱辰7局上敲出驚天逆轉滿貫砲，搶走了光芒，龍隊以5：2擊敗獅隊，去年升上一軍以來，首度在台南球場拿到勝利。

獅隊胡金龍在熱身賽首戰先發，3打席全上壘。（統一獅提供）

林智勝跑出三壘安打，帶動龍隊士氣。（資料照）

兩老將轉戰獅龍 火力展示

胡金龍和林智勝去年離開母隊，新球季各被獅龍吸收，公辦熱身賽首戰都先發，兩人很有默契互尬打擊，胡金龍首打席就敲二壘安打，跑回獅隊第1分；大師兄不遑多讓，4局上棒打獅先發胡智為，跑出三壘安打，靠李凱威適時安打跑回龍隊第1分。

先前胡金龍自辦賽暖機速度慢，總教練林岳平就說不擔心，公辦熱身賽才是觀察重點。果不其然，在球迷進場助威，整場3打席全部上壘，5局下敲第2支二壘安打，一度打進球隊超前分，發揮即戰力身手。

邱辰（資料照）

不讓2名老將搶走鋒芒，龍隊去年選秀第7指名邱辰在7局上代打，用滿貫砲重擊獅隊佈局投手劉軒荅，繼2018年3月14日統一獅郭阜林後、又有打者在公辦熱身賽敲代打滿貫砲。

獅隊劉軒荅首戰狀況不佳，但牛棚新戰力崛起，尚未在一軍登板過的20歲劉予承，昨天猛催全場最速的152公里，跨局投1.1局形成4上4下，還投出3K；龍隊王玉譜也展現競爭終結者企圖心，1局投出2K，用3上3下拿到救援成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。