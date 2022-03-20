胡金龍、林智勝重棒出擊 邱辰搶戲

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅和味全龍新戰將胡金龍、林智勝昨在公辦熱身賽都敲長打，但龍隊代打奇兵邱辰7局上敲出驚天逆轉滿貫砲，搶走了光芒，龍隊以5：2擊敗獅隊，去年升上一軍以來，首度在台南球場拿到勝利。

獅隊胡金龍在熱身賽首戰先發，3打席全上壘。（統一獅提供）

林智勝跑出三壘安打，帶動龍隊士氣。（資料照）

兩老將轉戰獅龍 火力展示

胡金龍和林智勝去年離開母隊，新球季各被獅龍吸收，公辦熱身賽首戰都先發，兩人很有默契互尬打擊，胡金龍首打席就敲二壘安打，跑回獅隊第1分；大師兄不遑多讓，4局上棒打獅先發胡智為，跑出三壘安打，靠李凱威適時安打跑回龍隊第1分。

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先前胡金龍自辦賽暖機速度慢，總教練林岳平就說不擔心，公辦熱身賽才是觀察重點。果不其然，在球迷進場助威，整場3打席全部上壘，5局下敲第2支二壘安打，一度打進球隊超前分，發揮即戰力身手。

邱辰（資料照）

不讓2名老將搶走鋒芒，龍隊去年選秀第7指名邱辰在7局上代打，用滿貫砲重擊獅隊佈局投手劉軒荅，繼2018年3月14日統一獅郭阜林後、又有打者在公辦熱身賽敲代打滿貫砲。

獅隊劉軒荅首戰狀況不佳，但牛棚新戰力崛起，尚未在一軍登板過的20歲劉予承，昨天猛催全場最速的152公里，跨局投1.1局形成4上4下，還投出3K；龍隊王玉譜也展現競爭終結者企圖心，1局投出2K，用3上3下拿到救援成功。

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