UBA》佛光禮讓雙主力 送台師大爭冠

世新許玟瑄上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕UBA大專籃球聯賽女子組四強賽，首戰就出現戲劇性發展，佛光大學兩大先發主力王竫婷和張欣然，因學生證未蓋下學期的註冊章無法出賽。台師大把握住機會，多點開花，傷癒復出的中鋒吳明臻鞏固禁區，攻下14分、9籃板，率隊88：62獲勝，連2年晉級冠軍賽，今天碰上世新大學將拚隊史第4冠。

佛光主將王竫婷（中）因註冊章問題沒能上場。（記者林正堃攝）

有帶學生證…沒蓋註冊章

台師大吳明臻跳投，全場進帳14分。（記者林正堃攝）

王竫婷和張欣然都是大六，為了替球隊拚冠而延畢，其中王竫婷生涯在UBA得分已超過1200分，暫居史上總得分后，未料學生生涯最後一場四強賽卻擺烏龍。

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佛光教練楊淑淨自責地說，「賽前特別提醒球員要帶學生證，沒想到卻忘了蓋註冊章，我們學校又離小巨蛋太遠，來不及在15分鐘內補齊，是我們沒有盡責督導，相當遺憾。」

台師大開賽就打出一波11：0猛攻，但佛光祭出演練已久的「1盯人4區域聯防」，收到效果，上半場只讓台師大拿37分，但佛光也只得23分。

台師大在下半場破解區域防守，一度領先20分以上，勝負提前底定。總教練梁嘉音坦言：「上半場我們攻勢施展不開，但中場休息提醒球員加快進攻節奏，並打出擅長的防守反擊。」

世新擊退文化 瞄準3連霸

另一場，世新變陣防守奏效，大四前鋒許玟瑄擺脫低潮，攻下全場最高16分，加上中鋒伊思尤瑪繳出13分、12籃板「雙十」成績，終場68：58擊敗文化大學，今晚再勝就能完成3連霸。

世新主帥何正峰透露，「前幾個階段我們多採用2-1-2區域聯防，準決賽才改變防守策略，冠軍賽一樣會使用秘密武器。」

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