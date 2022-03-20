HBL》史魯齊、宋瑞蓁 畢業大明星

史魯齊（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕HBL高中籃球全明星賽昨熱鬧登場，能仁「重型坦克」史魯齊轟下24分，率明星白隊以112：110氣走紅隊；北一女宋瑞蓁斬獲23分，助紅隊78：69力退白隊，兩人也榮膺MVP，為高中生涯畫下完美句點。

宋瑞蓁（中）拿下MVP，被隊友高高拋起。（記者陳志曲攝）

政大、世新 史魯齊都考

宋瑞蓁（記者陳志曲攝）

史魯齊高一就拿下總冠軍、新人王，雖然高三無法助能仁再奪冠，但這座明星賽MVP也讓他HBL生涯大豐收。

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擁有不俗禁區腳步的史魯齊，即將迎來轉型問題，他確定報考政大、世新，他坦言，「我不像其他人定位明確，自己身材較特殊，一定會面臨轉型問題，未來的路會再跟能仁教練林正明、李正豪討論，他們最了解我的狀況。」

想拿冠軍盃 宋瑞蓁首選世新

高一就進入北一女12人名單，宋瑞蓁3年都率隊闖進4強，只是始終與冠軍無緣，她說：「畢竟不是每件事情都是順利的，我會繼續打球，還是有機會一圓冠軍夢。」宋瑞蓁以UBA公開女一級勁旅世新為首選，有機會在大學嚐到奪冠的滋味。

有趣的是，昨加演三對三鬥牛賽，紅隊總教練陳定杰睽違許久再度公開打球，打得氣喘吁吁，場邊球迷狂喜。灌籃大賽由「光復飛人」張俊生稱王；男子三分球大賽由南山吳志鍇稱雄、女子組金甌邱詠鈴封后。

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