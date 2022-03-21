兄弟「薪」天王 李振昌月領80萬

兄弟終結者李振昌預估月薪達80萬、有2年複數年約，將成為兄弟本土「薪一哥」。（資料照）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟本週將公布球員調薪結果，據悉終結者李振昌將收下月薪站上80萬的2年複數年合約，有望成為今年兄弟本土「薪一哥」。

李振昌月薪演進表

中信去年奪下總冠軍後，領隊劉志威表示今年整體調幅超過7%。目前全隊薪資都已談妥，李振昌也將從去年月薪70萬加薪10萬，月薪達到「8」字頭，且另有激勵獎金。

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2年複數年約 加薪10萬

李振昌也超越隊友張志豪平均75萬月薪（2021-23）紀錄，成為洋將之外，全隊最高薪球員。

35歲的李振昌去年登板53場皆後援出賽，5勝1敗，拿下生涯最多的24場救援成功，球隊封王後動刀清除右手肘骨刺，原本評估可能趕不上開季，不過目前復原進度超前，昨也在屏東中信園區進行LIVE BP（實戰投打練習）。「助總」林威助昨賽後提及昌仔狀況，指出LIVE BP的結果算是正常，但還沒有恢復到之前的程度，之後若身體沒有出現太大的痠痛，就會安排他在公辦熱身賽上場。

手肘復原超前 已實戰投打練習

對於自己的薪情，李振昌表示是交由經紀公司處理，「我就先把自己的狀況調整好，能夠幫助球隊比較重要。」李振昌認為目前的直球感覺是不錯，但變化球比較沒有那麼好。

助總：有機會熱身賽上場

中信在本週五還將前往總統府，成為繼Lamigo桃猿、統一獅之後第3支接受總統表揚的中職冠軍隊，除了轉隊的丘昌榮、黃泰龍、林智勝等人，去年在台灣大賽28人名單的球員與教練團都會出席。但李振昌早在20歲時就有去總統府的經驗，「之前有去過一次了，2006年亞運結束後就有去過。」當年台灣隊在杜哈亞運奪下金牌，李振昌就有總統府初體驗，還說自己不會緊張。

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