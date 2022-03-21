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陳鴻文先發4局無失分 算是「調整中」？

2022/03/21 05:30

兄弟新洋砲福來喜在8上代打試身手，遭到三振。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕還在調整中！儘管中信兄弟昨以10：6擊敗富邦悍將，拿下今年公辦熱身賽首勝，但不論是5局失4分的兄弟先發投手鄭凱文，或是轟出雙響砲的悍將申皓瑋，雙方教頭賽後都認為這都是「還在調整中」的結果。

兄弟先發鄭凱文5局失4分。 （記者李惠洲攝）

鄭凱文失控 助總說還好

悍將先發陳鴻文投4局無失分。（記者李惠洲攝）

兄弟由去年拿下12勝的鄭凱文先發，5局被敲7支安打，其中2局出現被敲5安（含2轟）失4分的亂流。「助總」林威助表示：「其實失投球滿多的，都還在調整的狀況吧，包括失投球跟配球的方式，捕手林吳晉瑋也比較年輕。」

悍將申皓瑋單場雙響砲。 （記者李惠洲攝）

「不管是捕手或凱文，都還在適應，但還好啦，沒有擔心。」助總認為現階段球員都還在調整，包括對方先發投手陳鴻文投4局無失分，他都說：「陳鴻文的狀況其實也沒有特別好，可能我們一開始擊球的感覺沒有設定好，球種也沒有鎖定好。」

兄弟打線是在陳鴻文退場下才開始攻分，5至7局就共得10分。陳鴻文則認為自己的表現還可以，但昨役最快球速僅141公里，球速上還沒有發揮。

申皓瑋雙響 進帳5分打點

悍將打線包括4棒高國輝和7棒申皓瑋都有開轟，其中申皓瑋還是單場雙響，共進帳5分打點。悍將教頭丘昌榮表示這是選手本身有能力，但也強調：「我想是對手還在調整、測試，正式比賽會有其他想法。」從雙方教頭的談話，不難聽出目前都在「熱身」階段，帳面數據僅供參考。

兄弟新洋砲福來喜吞K

兩隊洋砲也成焦點，兄弟新洋砲福來喜在8上代打試身手，遭到悍將投手李建勳三振；在自辦熱身賽表現亮眼的悍將洋砲霸帝士則未出賽，賽後還讓助總發出疑問：「他為何沒上?」悍將球團表示霸帝士因換飯店睡覺導致腰不舒服，聯盟則指出目前霸帝士的藥檢結果尚未出爐，等到確定通過後才能在公辦熱身賽上場。

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