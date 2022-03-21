全英公開賽》山口茜封后 日連2年奪后冠

日本女將山口茜，在女單決賽力壓南韓安洗瑩，勇奪生涯首座全英賽冠軍。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名第2的日本女將山口茜，昨在超級1000系列全英公開賽女單決賽，以兩個21：15拍下南韓新一姐安洗瑩，勇奪生涯首座全英賽冠軍，接棒同胞奧原希望，連兩年都由日本女將在伯明罕封后。

周天成不敵球王安賽龍，4強止步。（美聯社）

24歲的山口茜在去年東京奧運後狀況不俗，去年10月先後於丹麥、法國公開賽捧冠，並在年底的世界羽球錦標賽決賽拍下世界球后戴資穎掄元，下半年橫掃3冠、1亞。

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小戴心情OK 備戰5月湯優盃

挾著新科世界冠軍的頭銜，山口茜這次在全英賽僅於16強戰對印度前球后賽娜時失掉一局，一路穩穩地殺進決賽。昨和世界排名第4的安洗瑩爭冠，山口茜發揮絕佳的防守功力，讓安洗瑩苦無破解之道，多次打到失去耐心而失誤，最終由山口茜以直落二勝出。

此外，戴資穎這次雖無緣捧起在全英賽的第4冠，但她心情並未受影響，她表示，要珍惜每次站上場的機會。接下來她返國後將先隔離，繼續為5月的湯優盃備戰，9月也要挑戰亞運女單連霸。

周天成不敵球王 4強止步

台灣一哥周天成昨凌晨在4強戰和世界球王安賽龍苦戰兩局，最終以13：21、15：21落敗，雖無緣冠軍戰，但新球季首站就殺進四強，展現休季苦練的成果。小天返台隔離後，預計會投入4月在屏東登場的全國羽球團體賽，5月再次前進國際賽場。

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