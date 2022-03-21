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UBA》致勝三分打 世新3連后

2022/03/21 05:30

世新蘇嘉嫻（後）獲選FMVP。（記者林正堃攝）

李吟娸強心臟建功

世新李吟娸致勝「三分打」助隊封后，情緒激動。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年UBA大專籃球聯賽女子冠軍賽上演戲劇性結局，衛冕軍世新大學靠著後衛李吟娸在終場前14.07秒的致勝「三分打」，率隊59：58擊敗台灣師大，完成三連霸，貢獻全隊最多16分的蘇嘉嫻（下圖後，記者林正堃攝）則獲選FMVP。

冠軍戰膠著全場，最大差距僅6分，末節更6度戰成平手，落後1分的台師大雖掌握最後一擊球權，終場前3.5秒陳雅彤被犯規獲2罰，無奈頂不住巨大壓力，兩罰皆失手，世新在驚濤駭浪中獲勝。

世新最後一波進攻設計了三套戰術，主帥何正峰表示，「球員確實的跑完戰術，可惜沒有跑出空檔，所幸李吟娸藝高人膽大，靠著許玟瑄的掩護，闖入禁區得分，非常關鍵。」

蘇嘉嫻帶傷獲FMVP

大四前鋒蘇嘉嫻首節就摔傷肩膀，一度手抬不起來，但仍奮戰超過30分鐘，第4節兩次單打得手，穩定軍心，最後也獲選FMVP。賽後情緒激動地說，「這一冠是三連霸中最艱辛的一次，以前可以依賴學姊，靠外籍生進攻，我只要做好防守本分即可，但今年不一樣，我必須挺身而出，帶領球隊贏球。」

蘇嘉嫻自曝大一還是替補球員，過去兩個學期變成綠葉球員，如今已是主力，還拿下FMVP，是UBA告別秀的最佳禮物。

何正峰認為，「蘇嘉嫻進步有目共睹，她付出很大的努力換到這個榮耀，實至名歸。過去外界都說我們是靠外籍生奪冠，但本學年度證明，世新靠本土也足以拿下冠軍盃。」

郭虹廷率文大奪季軍

季軍戰文化大學新人后郭虹廷攻下23分、14籃板，鄭慧慈則貢獻14分、19籃板，聯手率隊72：62擊敗佛光大學，奪下季軍。

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