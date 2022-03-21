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預約史上得分王 詹皇下季登基

2022/03/21 05:30

湖人詹姆斯（左）生涯總得分，躍居史上第2。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人客場先盛後衰，119：127慘遭巫師大逆轉，詹姆斯紀錄夜又留遺憾，生涯總得分36947雖超越「郵差」馬龍，躍居聯盟史上第2人，紫金豪門卻錯失連勝機會，戰績屈居西部第9，令詹皇複雜情緒寫滿臉上。

超越郵差馬龍 史上第2

37歲詹皇寶刀未老，前役加班45分鐘，隔天沒輪休又拚35分鐘，29投16中、三分彈10投4中，豪奪兩軍最高38分，外加10籃板、6助攻，光上半場23分進帳，就把硬漢馬龍36928分比下去。得分榜坐二望一的詹皇，入行19季續航力強且效率高，僅花1363場達標，較馬龍少了113場，以他本季場均29.8分火力推估，即使下季稍衰退，只要保持健康，仍可超越龍頭「天勾」賈霸，加冕歷史得分王。

「這是榮耀，我充滿感激，也更在意球隊勝負。」對於全新得分里程碑，輸球的詹皇百感交集，強調專注眼前賽事，「我不會想太多，也不強求。這些年都照自己的方式打球，希望屆時順其自然發生。」詹皇離賈霸38387分，僅差1440分，隊友安東尼說：「他在得分榜不斷攀升，讓人佩服。尤其我年輕時，不認為有人能超越馬龍、賈霸。」魏斯布魯克與有榮焉：「這是偉大的成就，太瘋狂了，他能拿這麼多分數。」

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