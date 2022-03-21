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T1》庫薩斯絕殺 海神淹特攻

2022/03/21 05:30

海神中鋒庫薩斯（右）搶下進攻籃板，再放進2分絕殺中信特攻。 （T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕聯盟龍頭高雄全家海神昨迎戰第2名的中信特攻，雙方上演頂尖對決，最後1分鐘雙方戰成平手，讀秒階段海神中鋒庫薩斯在最後一波進攻搶下關鍵籃板，再放進兩分絕殺對手，率隊以100：98收下4連勝。

榮膺上個月最佳外援的庫薩斯，昨繳出19分、23籃板還投進關鍵一擊，他表示，真的非常開心，因為之前碰上台啤英熊也出現類似的情況，他卻沒能投進這關鍵一球，這次算是彌補之前沒做到的。

特攻阿巴西、艾斯繳出全隊最高29分，雖然被對手絕殺，但特攻總教練李逸驊認為，這給了年輕球員很好的學習經驗。另外，昨為「黃金世代」後衛李學林復出首秀，他僅出賽14分鐘，進帳2分、2助攻，他表示，這一戰提前進入季後賽模式，如同季後賽的低比分也要拚防守，「身體狀態已慢慢跟上球隊節奏，現在距離季後賽仍有段時間，希望可以趕快融入球隊。」

台鋼獵鷹和台啤英熊一戰，獵鷹洋將吉伯特繳出全場最高35分，也是他在T1的生涯新高，加上賈西亞挹注24分，兩人率隊以110：99中止3連敗，也是對英熊的2連勝。

獵鷹賽前陷入連敗，目前仍位居聯盟後段班，昨攻下新高的吉伯特認為，球隊過去總有虎頭蛇尾的情況，上半場表現很好，但下半場失守讓對手逆轉，但此戰下半場有堅持下來，是獲勝關鍵。

另外，球隊總教練吳志偉認為，球隊的磨合和溝通進步很多，球員肯為隊友犧牲，也是贏球很重要的部分，這一勝很重要，為球員感到驕傲。

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