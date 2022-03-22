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棒球季4月炸裂 場外先搶客

2022/03/22 05:30

樂天主場首度全面啟用行動支付。 （記者林正堃攝）

前言：棒球季回來了！面對後疫情時代，中職33年新球季4月2日開打，5隊積極佈署場內戰力，另一端場外搶客先開戰！聯盟唯二主攻全季單一主場的樂天桃猿和富邦悍將季前大比拚，強打在地生活化，球場軟硬體更新到位，卯足全力深耕桃園和新北在地經營，拉攏鄉親球迷支持，也張手迎接外來客，另闢北部職棒戰場。（記者黃照敦）

本壘後側增設「尊猿席」，採用和樂天金鷲主場同款座席。 （記者林正堃攝）

桃猿深化在地 首例主場冠名

桃園棒球場將冠名為「樂天桃園棒球場」，成為史上首支主場擁有冠名的中職球隊，球場上層看臺也將增設「團猿席」。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿前身Lamigo桃猿自2011年搬到桃園後積極在地經營。4月5日樂天主場開幕戰，若一切順利，桃園棒球場將冠名為「樂天桃園棒球場」，桃猿將成為史上首支主場擁有冠名的中職球隊。

桃猿、悍將上季戰績和票房

將稱「樂天桃園棒球場」

樂天副董事長川田喜表示，球隊不只重視這次冠名權機會，營運方面有新的挑戰也很想嘗試。領隊浦韋青說：「和桃園市府談得順利，預料開幕戰就將冠名。」

浦韋青說，球隊冠名球場，對於在地當然有相關回饋計劃，但並非只是提供資金就能冠名，「以我們球隊跟市府之間建立的信賴感，市府知道我們用心經營。」至於，冠名帶給球隊的效益，浦韋青認為，未來在網路入口或報章媒體會有更高品牌辨識度。

增設團猿席、尊猿席

儘管國外職業運動出售自家主場冠名權司空見慣，不過桃園球場仍屬市政府，改成樂天桃園球場後，猿隊更需積極提供相關的配套方案優惠鄉親，才能爭取在地球迷的認同。

樂天昨也公布球場改建和行動支付措施。內野一壘側和上層看台增設「團猿席」、本壘後側增設引進樂天金鷲主場座席的「尊猿席」，優先讓企業贊助購買，也開放部分讓球迷體驗。

主場全面啟用行動支付

樂天主場首度全面啟用行動支付，未來球迷進場看球只需用信用卡、行動支付或電子票證就能進行消費，且使用樂天行動銀行消費還有對應回饋，對於球迷消費力、衛生安全等都能提升。

桃園球場排水系統長久為人詬病，遇大雨成災。浦韋青透露已有部分改善，「過去在休賽季大型展演較多，今年較有空檔，動用工程讓球場狀況恢復。」

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