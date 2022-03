悍將進駐北捷 催生地鐵大戰

悍將把北捷新莊站打造為「富邦悍將主題捷運站」,林哲瑄(右)、張進德(左)在塗劃的投手丘和打擊區模擬打球。(記者塗建榮攝)

〔記者徐正揚/新北報導〕繼樂天桃猿在桃捷桃園體育園區站、中信兄弟在中捷文心崇德站後,富邦悍將也把北捷新莊站打造為「富邦悍將主題捷運站」,富邦育樂總經理陳昭如也期待味全龍跟進,聯手打造台灣版的「地鐵大戰」。

捷運出口上方,結合悍將年度主視覺圖像。(記者塗建榮攝)

喊話味全打造芝山站

總教練丘昌榮(左1)和球員在候車座椅區合影。(記者塗建榮攝)

陳昭如指出,富邦悍將主題捷運站籌備整整一年,希望將新莊棒球場的氛圍延伸至新莊站,也期待味全龍能與芝山站合作,「美國紐約有洋基跟大都會的地鐵大戰,從新莊到芝山或從芝山到新莊搭捷運很方便,有變成地鐵大戰的條件。」

富邦悍將由總教練丘昌榮率領隊長林哲瑄與球員張進德、陳鴻文、申皓瑋、曾峻岳,公布位於新莊站1號出口正上方、結合「WE WILL」口號的年度主視覺,丘昌榮看到自己頭像超大不禁笑說:「感到無比的榮幸,但責任也更大,球團真的很用心,希望用成績來回饋。」

連任隊長的林哲瑄表示,在美職效力紅襪時期,波士頓市區到處可以看到跟球員有關的設計,看到新莊站與富邦悍將結合感覺很特別,「這樣更有在地球隊的感覺,可以跟球迷融入這個城市,很有在國外的感覺,很不錯也很榮幸。」

在地球隊更融入城市

富邦也公布上半季五檔主題日,依序為:4月4日、9至10日「WE WILL」開幕週,4月22至24日「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」,5月14至15日「Loving Day」,6月4至5日「悍將同樂會」、6月18至19日「悍將中學」,4月4日新莊主場開幕戰邀請MATZKA擔任賽前表演嘉賓。

