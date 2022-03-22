晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將進駐北捷 催生地鐵大戰

2022/03/22 05:30

悍將把北捷新莊站打造為「富邦悍將主題捷運站」，林哲瑄（右）、張進德（左）在塗劃的投手丘和打擊區模擬打球。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕繼樂天桃猿在桃捷桃園體育園區站、中信兄弟在中捷文心崇德站後，富邦悍將也把北捷新莊站打造為「富邦悍將主題捷運站」，富邦育樂總經理陳昭如也期待味全龍跟進，聯手打造台灣版的「地鐵大戰」。

捷運出口上方，結合悍將年度主視覺圖像。（記者塗建榮攝）

喊話味全打造芝山站

總教練丘昌榮（左1）和球員在候車座椅區合影。（記者塗建榮攝）

陳昭如指出，富邦悍將主題捷運站籌備整整一年，希望將新莊棒球場的氛圍延伸至新莊站，也期待味全龍能與芝山站合作，「美國紐約有洋基跟大都會的地鐵大戰，從新莊到芝山或從芝山到新莊搭捷運很方便，有變成地鐵大戰的條件。」

富邦悍將由總教練丘昌榮率領隊長林哲瑄與球員張進德、陳鴻文、申皓瑋、曾峻岳，公布位於新莊站1號出口正上方、結合「WE WILL」口號的年度主視覺，丘昌榮看到自己頭像超大不禁笑說：「感到無比的榮幸，但責任也更大，球團真的很用心，希望用成績來回饋。」

連任隊長的林哲瑄表示，在美職效力紅襪時期，波士頓市區到處可以看到跟球員有關的設計，看到新莊站與富邦悍將結合感覺很特別，「這樣更有在地球隊的感覺，可以跟球迷融入這個城市，很有在國外的感覺，很不錯也很榮幸。」

在地球隊更融入城市

富邦也公布上半季五檔主題日，依序為：4月4日、9至10日「WE WILL」開幕週，4月22至24日「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」，5月14至15日「Loving Day」，6月4至5日「悍將同樂會」、6月18至19日「悍將中學」，4月4日新莊主場開幕戰邀請MATZKA擔任賽前表演嘉賓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。