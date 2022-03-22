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張育成 「髮力」無邊 首轟吸睛

2022/03/22 05:30

張育成（右）大聯盟熱身賽首轟出爐。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「髮力」無邊?頂著留長的捲髮造型返美拚戰的張育成，昨在大聯盟熱身賽的首轟出爐，他的新髮型也讓美媒注意到，還在報導中引用聖經故事中神力得自頭髮的參孫來比喻。

美媒對新髮型有「神解」

「張育成在沙漠發現力量，克利夫蘭守護者和運動家9：9平手」，美媒cleveland.com以張育成為標題報導兩隊比賽，一開始就描述大力士參孫是從頭髮獲取神力，守護者張育成似乎是從亞利桑納沙漠吸取力量。

文中提及，張育成的新髮型雖只是個巧合，但他擔任先發7棒二壘手，在2局首打席就砲轟運動家左投厄文，擊出越過中外野大牆的陽春砲，再度在沙漠中展現力量。張育成去年春訓在仙人掌聯盟就轟出4發全壘打，正式球季更締造個人單季9轟的最佳紀錄，如今在熱身賽第2場出賽就展現開轟實力，累計5打數2安打都是長打。

張育成還向大聯盟官網記者透露，休季期間都在訓練上下半身力量的連動性，「那顆全壘打球，是我設定且期待的進壘位置，就積極揮擊!」

黃暐傑登板 2局失1分

獲邀參加大聯盟春訓的黃暐傑，昨穿上巨人79號球衣登板，對紅人投2局被敲2安打失1分，三振和保送各1，巨人終場以4：9輸球。巨人26日將在主場迎戰守護者，屆時黃暐傑能否和張育成對決，也是看點。

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