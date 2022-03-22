UBA》最強大學生 多支職業隊搶人

UBA大賽裡的強將，成為職籃爭取的對象。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA決賽落幕，男子組四強球隊多名畢業生將投入職籃選秀，包括政大張鎮衙、丁恩迪，健行科大高承恩、陳范柏彥、谷毛唯嘉和簡廷兆，世新大學李威廷和萬能科大兩外籍生張傑瑋和蓋比都被視為是即戰力，也傳出已有多支職業隊接觸，預料將出現搶人大戰。

UBA 選秀焦點球星

張鎮衙像陳子威

陳范柏彥如何守正

宏國德霖科技大學教練許智超認為，陳范柏彥和張鎮衙都是狀元大熱門，兩人都超過190公分，且擁有出色的外線投籃能力，並具備多樣化的進攻技巧；張鎮衙很像當年的陳子威，而陳范柏彥則有昔日何守正的影子，兩人都已具備職業水準。

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谷毛唯嘉表態參加選秀

健行主帥劉孟竹認為，谷毛唯嘉擁有出色的組織能力，是很好的控球後衛；高承恩擁有穩定的投籃能力，且防守強悍；簡廷兆則最全能，能兼顧控球和得分後衛的角色。

谷毛唯嘉和高承恩都明確表態會參加職業選秀。谷毛說，國內三聯盟都不排斥，會以未來發揮空間為主要考量，希望能打出成績，再拚更好的身價。

李威廷狂野 適合職業舞台

世新主力李威廷本季也打出代表作，總教練何正峰認為，李威廷球風狂野、熱情，很適合職業舞台，但未來定位還要更明確，若改打控球經驗和傳球能力都必須提升。

丁恩迪、張傑瑋和蓋比3名外籍生也都將投入職業賽場，許智超認為，蓋比是很出色的鋒線球員，有身高優勢，投籃也很流暢；丁恩迪則擁有出色的爆發力，能提升球隊的禁區戰力。

萬能總教練吳奉晟則說，張傑瑋和蓋比會繼續在球隊訓練，並安排到職業隊測試，兩人都很有潛力，但細膩度和經驗都要再磨練。

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