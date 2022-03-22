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NBA》馬刺小將 終場0.3秒絕殺勇士

2022/03/22 05:30

馬刺22歲小將K.強森（中）在終場前0.3秒準絕殺勇士隊。（今日美國）

〔記者粘藐云、廖聿偉／綜合報導〕勇士當家球星柯瑞左腳受傷昨缺陣，K.湯普森挺身而出，全場三分球12投6中，攻下24分，卻無法改變輸球命運，勇士遭馬刺22歲小將K.強森在終場前0.3秒準絕殺，以108：110苦吞2連敗。

馬刺昨團隊命中率38.8%雖不理想，多半時間仍保持領先，加上勇士失誤多達15次，讓黑衫軍有機可乘。緊要關頭抓下籃板並投進致勝球，強森顯得有些驚喜，他表示，他只是想保護籃板並在時間內把球放進去。

柯瑞腳傷 為史馬特緩頰

柯瑞昨穿著保護靴到場觀戰，經檢查後確定韌帶未撕裂，預計休息2週後再做評估，若無大礙季後賽前就能歸隊。雖然外界把矛頭指向壓傷他的塞爾提克後衛史馬特，但柯瑞替他緩頰：「他不是故意弄傷我的，他只是做他該做的事，我不認為這動作是惡意或是骯髒的。」

柯瑞認為，現階段得耐心面對傷勢，也相信狀態會一天比一天好。主帥柯爾則說：「少了柯瑞對戰力影響很大，但我們目標是季後賽，必須讓他完全康復再復出。」

勇士戰績47勝24負，名列西部第3，領先第4的爵士仍有2場勝差，柯爾坦言，未來12場都是挑戰，勇士必須打出高水準的防守。

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