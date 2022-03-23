周儀翔、林韋翰轉念 CBA台將鮭魚返鄉

鮭魚返鄉 CBA台將比一比

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣籃壇一度瘋狂西進中國，如今風水輪流轉，兩大職籃聯盟分庭抗禮，不但開始留住人才，甚至出現鮭魚返鄉風潮，「寶島LBJ」周儀翔、「大三元控衛」林韋翰都首開CBA季中轉隊回台先例，今下午出席PLG高雄鋼鐵人加盟記者會的周儀翔，更可望在本週六鳳山主場露臉，向暌違多時的國內球迷展現身手。

林韋翰（中信特攻提供）

周儀翔當鋼鐵人 今現身

周儀翔（高雄鋼鐵人提供）

31歲的周儀翔曾2度榮膺SBL年度MVP，轉戰CBA近5年來，輾轉打過南京同曦、新疆廣匯及北京首鋼，由於上場時間受限，加上思念家人，2月中決定回家，「與老婆、小孩長期分隔兩地，許多時候無法在身邊陪伴，非常辛苦，很高興終於回來，陪伴小朋友們成長。」

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隨國家隊出征沖繩世界盃資格賽後，周儀翔上週完成居檢隔離，積極投入鋼鐵人練兵，迫不及待想迎戰福爾摩沙台新夢想家，「我會在得分與防守上，盡力輔助年輕球員。」留美與兩岸打球的豐富經歷，足讓教練團期待他找回全盛時期狀態，為深陷8連敗低潮的球隊做出貢獻。

林韋翰加盟特攻 添戰力

此外，史上首位在CBA、SBL都締造大三元紀錄的林韋翰，日前也震撼加盟T1新北中信特攻，加上本季T1高雄全家海神胡瓏貿、PLG夢想家吳永盛，旅外台將陸續回流，現僅剩3人在CBA發展，即廣州龍獅陳盈駿、天津林庭謙、上海劉錚。

中國CBA台將 僅剩3人

效力青島3季，林韋翰與同梯周儀翔情況雷同，也是考量家庭因素，提前揮別CBA舞台，「中信特攻展現的誠意及規劃，吸引我加入，希望提升球隊競爭力，並讓T1聯盟獲得更多關注。」

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