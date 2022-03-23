WTT》杜哈10連勝 林鄭配連2站晉4

林昀儒（左）和鄭怡靜（右）挺進杜哈挑戰賽混雙4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的林昀儒／鄭怡靜，昨在WTT挑戰賽杜哈站混雙8強戰，以直落三解決斯洛伐克組合汪洋／庫庫可娃，繼上週新加坡大滿貫賽後，連兩站挺進4強。

杜哈堪稱林昀儒和鄭怡靜幸運地，去年兩人在此包辦WTT挑戰賽、球星挑戰賽兩座冠軍，昨天贏球後也將在杜哈的連勝紀錄推進至10場，上次他們在杜哈輸球已是2019年卡達公開賽四強戰不敵日本的森薗政崇／伊藤美誠。

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男單世界排名32的汪洋，削球打法昨讓台灣組合吃了不少苦頭，林鄭配除了首局輕鬆拿下，隨後兩局都一度落後，第二局還兩度被逼出局點，還好最後都化險為夷。

林昀儒／鄭怡靜四強將對上香港組合何鈞傑／李皓晴，林鄭配在2019年香港公開賽及去年世錦賽8強戰，曾兩度擊敗何李配，只是過程都不輕鬆。

林昀儒男單16強落馬

世界排名第6的林昀儒男單首輪有驚無險以3：1力退年僅15歲的法國直拍橫打小將F.勒布朗，但在16強以1：3不敵中國新生代好手袁勵岑。

黃陳配闖進女雙4強

女雙方面，從資格賽脫穎而出的黃怡樺／陳思羽，在8強戰以直落三解決世界排名第6的印度組合芭特拉／卡瑪特，闖進四強，將和南韓的梁夏銀／田志希爭奪決賽門票。

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