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挺普廷出「洋」相 卡爾亞金遭禁賽

2022/03/23 05:30

卡爾亞金（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球譴責，國際體壇也不例外，偏偏就有選手甘冒不韙，瞎挺祖國侵略暴行惹議，繼本月初體操新秀庫利亞克後，西洋棋大師卡爾亞金也因公開支持總統普廷開戰，遭禁賽達半年。

12歲成為西洋棋特級大師

32歲的卡爾亞金，出生於烏克蘭，2002年以12歲7個月成為史上最年輕的西洋棋特級大師，後來轉籍俄國。他先前公開發文，認同普廷透過戰爭來實現烏克蘭非軍事化和非納粹化等目標，引發各界批評，被國際西洋棋總會停賽6個月懲處。

對此俄國西洋棋協會表達抗議，認為此舉是「歧視」也準備上訴，卡爾亞金更相當不滿，痛批「可恥」還嗆聲：「我完全不後悔，我先是愛國主義者，然後才是西洋棋手。」

日前體操世界盃杜哈站，20歲的庫利亞克站上頒獎台時，因衣服胸前貼上支持俄國軍隊的「Z」字戰爭標誌，公然挑釁恐將面臨國際體操總會禁賽1年重罰。

俄東奧金牌泳將被拔贊助

此外，俄國東京奧運金牌泳將雷洛夫上週參與普廷主持的萬人愛國集會，泳裝贊助商Speedo已緊急撤銷其贊助，並把剩餘相關費用，捐贈給聯合國難民署。國際游泳總會也對雷洛夫此舉「深感失望」，展開調查後續處理。

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