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兄弟撒2千萬 綁住陳子豪

2022/03/23 05:30

兄弟26歲外野手陳子豪，可望收到月均薪近55萬、基本薪資總額直逼2千萬的3年大約。（資料照）

避免季後FA 3年約留人

兄弟主力球員薪資

〔記者倪婉君、吳清正／台北─嘉義連線報導〕中信兄弟可望今天公布團隊薪資，最快今年季後取得自由球員資格的26歲外野手陳子豪，確定收下平均月薪近55萬、基本薪資總額直逼2千萬的3年大約，球團也如願「提錢綁住」這門年輕巨砲。

陳子豪生涯薪紀錄

月均薪近55萬 一級球星薪資

陳子豪的談薪結果格外受注目，他是2013年開放高中生選秀的第一批球員，今年若順利常駐一軍，季後就能符合年資9年的FA資格，將是史上最年輕的自由球員，加上具有長打能力，被認為如果投入自由球員市場，會有不錯的身價。去年月薪33萬的陳子豪，據悉今年首年月薪可望達到45萬，明年再衝向55萬，後年則達60萬，在30歲之前就嚐到一級球星的「薪」境界。

陳子豪主動要求3年 想再拚冠

陳子豪表示，是他主動向球團要求3年合約，很感謝獲得同意，合約內容還不錯，但是還沒有正式簽約，仍有激勵獎金等細節要討論。對於在取得自由球員前夕選擇複數年合約，陳子豪表示，他希望能穩定在球隊出賽，自己還年輕，已經很習慣這裡的一切，希望未來3年能繼續幫助球隊衛冕總冠軍。

有「台灣哈波」之稱的陳子豪，連續6年全壘打達到二位數，去年11月20日從樂天桃猿朱俊祥手中轟出右外野陽春砲，不但達成生涯百轟里程碑，更以26歲114天打破張泰山保持的中職史上最年輕百轟紀錄。不過，陳子豪不認為自己已經是聯盟頂尖選手，頂多只能算中上，每一年都要更進步才行。

如今確定至少再披3年黃衫，台灣哈波要到2024年季後才能宣告自由，屆時仍不滿30歲。

中信兄弟去年奪下隊史第8冠，也是中信自2014年接手以來首冠，今年團隊薪資相當亮眼，領隊劉志威日前表示漲幅超過7%。在主力球員調薪上，都有加薪至少10萬的調幅，像終結者李振昌從去年月薪70萬加至80萬，成為陣中本土「薪一哥」，去年台灣大賽MVP詹子賢和年僅21歲的當家游擊手江坤宇，月薪也各加10萬來到55萬、32萬。

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