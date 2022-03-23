晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

王勝偉砲轟老東家 悍將甜蜜首勝

2022/03/23 05:30

富邦新洋投范米特中繼3局無失分，下一戰預計會拉長局數。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕富邦悍將郭俊麟先發5局只被擊出1支安打，王勝偉對老東家轟出3分砲，以6：1擊敗中信兄弟，贏得公辦熱身賽首勝。

悍將先發郭俊麟只用52球就投完5局，投出3次三振、失1分奪勝。（記者廖耀東攝）

郭俊麟一開賽連續解決8名打者，才讓中信靠著四壞球上壘，第5局被率先上場的張志豪擊出二壘打，中信以滾地球和高飛犧牲打推進攻下唯一的分數。

王勝偉（右）對老東家轟出3分砲，助悍將擊敗兄弟，拿下公辦熱身賽首勝。 （記者廖耀東攝）

5局失1分

郭俊麟52球奪勝

郭俊麟只用52球就投完5局，投出3次三振、1次四壞球，最快球速143公里，奪勝投。郭俊麟表示，這是春訓已來感覺最好的一場，投球已經上軌道，開季沒有問題，最好的是都能先搶到好球數，也因此一改前幾場經常被前兩名打者上壘、造成壘上有人的壓力，投起來特別自在。

丘總：郭休息天數會拉長

富邦總教練丘昌榮則指出，郭俊麟整體表現都不錯，尤其是球路尾勁相當好，他的技術經驗當然沒有問題，不過，手肘開刀後去年只在一軍出賽2場，會特別注意他的健康，觀察他投球後的復元狀況，季初考慮拉長他的休息天數，希望他能整季都穩定出賽。

郭俊麟表示，春訓一開始教練團就跟他討論過拉長休息天數的事，就照教練的安排，過去在西武隊也曾投完就下二軍，比較長的休息天數的調整不會有問題。

王勝偉上一場對中信熱身賽只守備，昨天第2局對老東家的首打席就廖乙忠手中轟出全壘打。王勝偉表示，其實沒有想太多，到那裡打球都要注重精神和態度，把最好的表現拿出來，和前隊友也都是好朋友，像昨天比賽後段從游擊移防三壘，站三壘指導區的陳江和一直鬧他，說他的球褲太緊又對他比愛心，讓他很想請裁判把三壘指導員趕出去。

范米特中繼3局無失分

富邦新洋投范米特中繼3局無失分，被擊出2支安打，投出2次三振，沒有任何保送。丘昌榮表示，范米特也是有經驗的投手，控制比賽的能力不錯，下一場熱身賽預定拉長到5局。藥檢通過的新洋砲霸帝士4打數無安打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。