王勝偉砲轟老東家 悍將甜蜜首勝

富邦新洋投范米特中繼3局無失分，下一戰預計會拉長局數。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕富邦悍將郭俊麟先發5局只被擊出1支安打，王勝偉對老東家轟出3分砲，以6：1擊敗中信兄弟，贏得公辦熱身賽首勝。

悍將先發郭俊麟只用52球就投完5局，投出3次三振、失1分奪勝。（記者廖耀東攝）

郭俊麟一開賽連續解決8名打者，才讓中信靠著四壞球上壘，第5局被率先上場的張志豪擊出二壘打，中信以滾地球和高飛犧牲打推進攻下唯一的分數。

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王勝偉（右）對老東家轟出3分砲，助悍將擊敗兄弟，拿下公辦熱身賽首勝。 （記者廖耀東攝）

5局失1分

郭俊麟52球奪勝

郭俊麟只用52球就投完5局，投出3次三振、1次四壞球，最快球速143公里，奪勝投。郭俊麟表示，這是春訓已來感覺最好的一場，投球已經上軌道，開季沒有問題，最好的是都能先搶到好球數，也因此一改前幾場經常被前兩名打者上壘、造成壘上有人的壓力，投起來特別自在。

丘總：郭休息天數會拉長

富邦總教練丘昌榮則指出，郭俊麟整體表現都不錯，尤其是球路尾勁相當好，他的技術經驗當然沒有問題，不過，手肘開刀後去年只在一軍出賽2場，會特別注意他的健康，觀察他投球後的復元狀況，季初考慮拉長他的休息天數，希望他能整季都穩定出賽。

郭俊麟表示，春訓一開始教練團就跟他討論過拉長休息天數的事，就照教練的安排，過去在西武隊也曾投完就下二軍，比較長的休息天數的調整不會有問題。

王勝偉上一場對中信熱身賽只守備，昨天第2局對老東家的首打席就廖乙忠手中轟出全壘打。王勝偉表示，其實沒有想太多，到那裡打球都要注重精神和態度，把最好的表現拿出來，和前隊友也都是好朋友，像昨天比賽後段從游擊移防三壘，站三壘指導區的陳江和一直鬧他，說他的球褲太緊又對他比愛心，讓他很想請裁判把三壘指導員趕出去。

范米特中繼3局無失分

富邦新洋投范米特中繼3局無失分，被擊出2支安打，投出2次三振，沒有任何保送。丘昌榮表示，范米特也是有經驗的投手，控制比賽的能力不錯，下一場熱身賽預定拉長到5局。藥檢通過的新洋砲霸帝士4打數無安打。

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