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爪迷搶開幕戰 預售票房燒

2022/03/23 05:30

兄弟昨對悍將熱身賽，張志豪靠著隊友高飛犧牲打，衝回本壘取得一分。目前兄弟開幕首戰預售票熱賣，已銷售逾5千張。（記者廖耀東攝）

內野票破千元 史上最貴

〔記者林宥辰、吳清正／綜合報導〕新科衛冕軍中信兄弟開幕首戰，4月2日在洲際主場，迎戰去年台灣大賽對手統一獅隊，內野門票漲破千元，史上最貴，前天先開放會員優先購票，目前已有超過5千張買氣，今天則全面開放球迷購票，目標挑戰2萬人滿場。

兄弟去年打破連亞魔咒，奪下中信接手以來首座台灣大賽冠軍。今年開幕戰未演先轟動，緊接著4月3日則要迎戰前首席教練丘昌榮率軍的富邦悍將，丘總跳槽後例行賽首戰就回老巢挑戰老東家，同樣話題滿滿，截至昨傍晚6點為止，開幕戰預售已達5500張，4月3日也有3000張左右。

開幕戰門票內野各區1000元起跳，最高票價1100元，贈去年台灣大賽紀念球衣乙件，外野全區則是450元，可兌換口罩與毛巾，將考驗黃衫球迷口袋深度。4月3日迎戰富邦悍將票價則恢復為內野熱區550元、一般區450元。

餅總期待戲碼 有機會上演

連2年贏得年度MVP的德保拉原是開幕戰先發投手不二人選，但傳出腰部不適，可能趕不上開季，總教練林威助昨表示，開幕戰先發有5成的機會是從獅隊轉來的泰迪。果真如此，獅隊總教練林岳平春訓開訓宣示「打敗泰迪」的願望，首戰就有機會，更提高此戰可看性。

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