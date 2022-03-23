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撿到第2春 張耿豪想報答悍將

2022/03/23 05:30

兩年沒上過一軍的張耿豪，期待貢獻經驗給牛棚。 （記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕過去兩年沒有上過一軍的富邦悍將投手張耿豪，去年季後被釋出再被簽回，今年春訓重新出發，熱身賽以來保持不錯的狀況，他期待能以經驗幫助富邦年輕的牛棚戰力。

2年沒上過一軍 努力調整

下月滿31歲的張耿豪曾創下中職最年輕先發投手、中繼成功和先發勝等紀錄，2017年則出賽聯盟投手最多的66場，拿下16中繼3救援，但受到手肘傷勢影響，19年只出賽2場，之後沒有再上到一軍，去年季後被釋出，一度想到味全龍測試，最後富邦決定把他簽回來，張耿豪很珍惜第二次的機會，春訓努力調整希望能回報球隊。

張耿豪表示，雖然空白了兩年多，春訓一開始並沒有不安的感覺，只是覺得可能要重新適應一軍的比賽張力，週日的富邦首場公辦熱身賽，果然讓他感受到了，雖然投0.2局連續解決兩名打者，化解二壘有人的危機，但還是不太適應比賽的高張力。

富邦總教練丘昌榮表示，富邦牛棚幾乎都是年輕選手，是比較擔心的一環，像張耿豪這種有經驗的投手也格外重要，只是他的手肘開過刀，要回到以前的投球並不容易，還需要在熱身賽觀察。

貢獻經驗給牛棚戰力

張耿豪表示，目前投球已經完全沒有傷勢的影響，球速也突破140公里，相信會再逐漸提升，平常就會和學弟們分享經驗，也希望能以經驗幫助球隊。

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