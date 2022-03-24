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周儀翔回來了 本土「鐵」三角成軍

2022/03/24 05:30

呂政儒（左）、陳又瑋（右）昨歡迎周儀翔（中）加盟鋼鐵人，「本土三巨頭」正式合體。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄鋼鐵人昨為「台灣LBJ」周儀翔舉行加盟記者會，他預計本週六將披上6號球衣在鳳山體育館主場亮相，他表示，返台打球心情相當期待也很興奮。

周儀翔（右）的家人昨現身加盟儀式。（記者林正堃攝）

31歲的周儀翔在2017年西進CBA，當時挾著兩屆SBL MVP的頭銜表現備受關注，但這季在北京首鋼未獲重用，僅出賽7場繳出0.6籃板、0.9助攻。他坦言，在CBA時很遺憾沒能打出在SBL時的強悍球風，「變成比較像定點射手、角色球員，少了自己持球進攻的衝勁。」

呂政儒授訣︰

「粗下去」就好

周儀翔透露，返台前曾和呂政儒促膝長談，「他告訴我其實不用想太多，要我把以前怎麼『粗』他的，一樣『粗下去』就好，他這樣說無非是希望給我更多信心。」他提到，北京首鋼隊友林書豪得知他返台打球也鼓勵他。

揮別在CBA的低潮，周儀翔表示，回到台灣發現還有球迷關注他，感受到家鄉的溫暖，家人也是他回台打球的一大動力，期盼有更多時間陪伴孩子成長。

周儀翔將和呂政儒、陳又瑋組成鋼鐵人「本土三巨頭」，呂政儒表示，現階段球隊已進化成「完全體」，多了周儀翔的強大戰力，可以幫助球隊衝擊想要的目標。陳又瑋認為，周儀翔經驗豐富，不只能提升球隊戰力，年輕球員也能從他身上學到很多東西。

鋼鐵人雖墊底

不放棄季後賽

8連敗的鋼鐵人目前戰績4勝14負在聯盟墊底，但呂政儒表示，球隊尚未放棄季後賽，雖然難度很高，仍會全力衝刺。至於總教練貝瑞遭撤換，呂政儒認為，球隊氣氛沒有問題，這是職業賽很現實的情況，只能不斷精進自己。

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