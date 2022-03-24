WTT杜哈挑戰賽》林鄭配、黃陳配 雙雙殺進決賽

林昀儒（左）與鄭怡靜（右）混雙組合，已連兩站闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的林昀儒/鄭怡靜，昨在WTT挑戰賽杜哈站混雙4強戰，以直落三解決香港組合何鈞傑/李皓晴，連續兩站闖進決賽。

陳思羽（左）與黃怡樺（右）力退南韓對手，晉級女雙決賽。（取自WTT官網）

林鄭配距離兩人合拍以來第6座國際賽冠軍只差1勝，他們在決賽將遭遇世界排名第7的印度組合賈納納塞卡倫/芭特拉，兩組人馬上週才在新加坡大滿貫賽8強遭遇，當時林鄭配以3：0快意獲勝。

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林鄭配在2019年香港公開賽及去年世錦賽8強戰，兩度擊敗何鈞傑/李皓晴，昨也未遇頑抗，一路壓著對手打，讓對手打到無心戀戰。

女雙方面，黃怡樺/陳思羽的全新組合也起了好的化學變化，兩人從資格賽一路磨合，如倒吃甘蔗漸入佳境，昨在4強戰再以3：1力退世界排名第7的南韓田志希/梁夏銀，闖進決賽，一起寫下「資格賽傳奇」。

黃陳配奪冠之路的最後一道障礙是日本的「美少女組合」木原美悠/長崎美柚。19歲的長崎美柚和17歲的木原美悠，在2019年奧地利公開賽決賽以3：2擊敗陳思羽/鄭先知摘下冠軍，那年的職桌年終賽更連續扳倒中國的孫穎莎/王曼昱及田志希/梁夏銀，爆冷奪冠，實力不容小覷。

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