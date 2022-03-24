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噓聲沒在怕 紐約公敵踢館「楊」威

2022/03/24 05:30

T.楊恩拚出全場最高45分。（美聯社）

楊恩大砍45分 還在場中鞠躬

〔記者梁偉銘／綜合報導〕重返籃壇聖地麥迪遜廣場花園，老鷹T.楊恩把一面倒瘋狂噓聲當成喝采，繼去年季後賽首輪淘汰尼克後，又拚出全場最高45分，率隊117：111踢館成功，他還自嘲：「很習慣這種聲量。」

老鷹去年東部季後賽首輪5戰出線，大殺四方的楊恩成為「紐約公敵」，無視爆滿球迷挑釁嘲諷，還留下在場中鞠躬致意的經典畫面。

如今舊地重遊，除了尼克頭號鐵粉知名導演史派克.李友善擁抱，全場都充滿敵意，楊恩持球就猛噓怒噴，自認為像大反派的他也沒手軟，狂砍7記三分彈，助老鷹克服第4節雙位數落後，「今晚我們只能靠自己，在場上發揮、拚出能量，來與這一切抗衡。」

楊恩24歲前累積25場破40分，榮膺聯盟史上第6人，媲美貝瑞、張伯倫、麥卡杜、喬丹和詹姆斯等傳奇球星，而他在尼克主場連4役飆破30分，也是1968年後第2長紀錄，僅次「天勾」賈霸的5場。老鷹戰績36勝36負暫居東部第10，還有望在季後賽附加賽卡位。

輸給吊車尾魔術 勇士3連敗

此外，勇士客場晚節不保，倒數時刻送給東岸吊車尾的魔術菜鳥華格納3罰機會，90：94苦吞3連敗，也氣得前鋒D.格林痛批全隊毫無對抗性，「我們打得軟弱，也沒用上頭腦。若贏不了這種對手，要如何面對強隊。」

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