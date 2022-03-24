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封王隔天重感冒 王凱裕盼政大3連霸

2022/03/24 05:30

王凱裕大秀灌籃。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2022 全國小學籃球錦標賽昨點燃戰火，共有227 支隊伍參賽，昨在北新國小舉行開幕記者會，並邀請HBL名將史魯齊、宋昕澔，UBA新科冠軍隊成員政大游艾喆、王凱裕、世新女籃陳育緹等球星出席，並與小學球員進行3對3鬥牛，其中FMVP王凱裕還把小球員舉起來扣籃，嗨翻全場。

國小籃賽開戰 227隊爭鋒

政大明星球員游艾喆和王凱裕甫於上週率隊完成二連霸，游艾喆給自己一週的假期，並已設定新球季目標，「我會在今夏加強進攻技巧，尤其是外線投射能力，除了擅長的助攻外，打法也要更全面，同時新學年度失誤率一定要降低，傳球要更果決，不要想太多。」

王凱裕風光拿下學生生涯首座FMVP，未料封王隔天就重感冒，他笑說，「可能壓力突然釋放，抵抗力就下降，趁封王後的空檔趕快休養。下學年度會加強個人單打能力，同時盤球、運球的技巧也要再提升，盼能完成三連霸。」

能仁家商史魯齊今年將投入UBA，吸引多支球隊網羅，但他明確表態政大和健行科大二選一，他表示，「進入大學勢必面臨轉型，我體重較重，但身高不夠，打中鋒太矮，打前鋒又太慢，現階段會加強重量訓練，轉型問題會再與大學教練討論。」

王凱裕則建議學弟，「一定要離開舒適圈，UBA是一個重要的階段，若能找到定位、打出身價，對於未來進入職業有莫大的助益。」

率領世新女籃完成三連霸、功成身退的人氣王陳育緹，則開始思索畢業後的下一步，「目前還在考慮是否投入WSBL選秀，家人很支持我繼續打球，但我還必須思考更長遠的生涯規劃。」

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