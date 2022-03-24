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從油漆工變中繼王 吳俊偉年薪360萬

2022/03/24 05:30

吳俊偉去年成績

23歲屏東囝仔

吳俊偉逐年月薪

棒球翻轉人生

連拿兩年中繼王的吳俊偉，青少年時不愛練球，高中畢業後原想當職業軍人，轉投職棒後華麗轉身，成為月領30萬的球星。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕曾是教練王子燦、林省言眼中的「壞孩子」，中信兄弟「小黑」吳俊偉改過向善，靠棒球翻轉人生，連拿兩屆年度中繼王，本季年薪升至360萬元。

23歲的吳俊偉在屏東富田少棒、麟洛青少棒都被「鐵血教頭」王子燦帶，王子燦直言，教球逾40年，吳俊偉是他遇過最難帶的球員，非常難管教，怎樣就是講不聽，「如果不是棒球，他老早當流氓了！」

屏中老教頭林省言：

若好好練早可旅美

升上屏東高中吳俊偉難以馴服的個性依舊不改，屏中老教頭林省言表示，吳俊偉不愛練球，球隊一週練6天，他只練4天，如果好好練早已旅美發展。

後來林省言選擇「冰」吳俊偉，國手選拔賽刻意不報名，吳俊偉深受刺激並痛改前非，開始認真練球，有一次回母校找王子燦話家常，王子燦大驚，「他變得好有禮貌，講話有條有理，跟以前完全不一樣。」

吳俊偉屏中畢業先當油漆工，原有意簽志願役當職業軍人，在家人鼓勵下到新北市成棒隊磨練，2018年通過中職測試會投入選秀，兄弟以第4輪指名網羅，獲指名當下他衝進廁所痛哭，坦言一路走來很不容易，終於能打職棒賺錢幫助家人過好生活。

中繼也有好身價

加薪10萬月領30萬

吳俊偉新人球季月薪7萬，2019年起月薪依序為10萬、11萬、20萬，去年連莊中繼王，本季月薪升至30萬，昔日王子燦口中「不打球老早當流氓」的問題人物，吳俊偉適時轉念華麗轉身，如今已是領高薪的職棒球星。

早年中繼投手勞苦功高卻難獲高薪，近年逐漸受重視，反映在調薪上，除吳俊偉月薪兩年漲19萬，隊友蔡齊哲今年月薪從15萬升至25萬，各隊中繼投手賴鴻誠、王躍霖、王鏡銘和林柏佑，生涯單季最高月薪都曾突破40萬大關。

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