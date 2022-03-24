晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

鄭凱文放棄FA 月均薪70萬級

2022/03/24 05:30

鄭凱文簽2年複數年約，今、明年月薪分別是68萬、73萬。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕鄭凱文去年繳出本土投手最多勝的成績單，中信兄弟昨宣布簽下2年複數年合約，避免他今年季後投入自由市場，鄭凱文今年仍以先發投手身份出發，有機會挑戰隊史傳奇球星風神的生涯勝投紀錄。

鄭凱文去年成績

簽2年約 在兄弟累計63勝

鄭凱文逐年月薪

鄭凱文去年重返先發輪值，繳出土投最多的12勝，勝利貢獻值（WAR）更高達 2.05，全聯盟土投僅次於味全龍雙王牌徐若熙、王維中，為球隊奉獻良多，暌違5年簽下生涯第3張的複數年合約，今年月薪從60萬升至68萬，明年更躍上「70萬俱樂部」，達到73萬。

2013年離開日本職棒，鄭凱文以選秀狀元之姿加入中職，首年就以勝投、防禦率雙冠王擦亮王牌身手，年年穩定在一軍輸出。中職規定大學就讀滿4年投入職棒者，一軍登錄滿8年者可取得自由球員資格，鄭凱文在2015年8月因手肘骨刺清除手術，球季提前報銷，總年資為7年106天，僅差19天就能在去年季後獲得FA資格。

鄭凱文今年仍以先發投手為主，若複製去年好成績，有機會在自由市場試探行情，但他選擇簽下複數年合約，形同放棄今年FA的機會。跟鄭凱文同齡的樂天桃猿強打陳俊秀選擇不同的路，推掉3年長約，簽下月薪93萬的1年合約，就是希望季後能挑戰自由市場。

有機會挑戰風神紀錄

選擇在中信長久打拚，鄭凱文挑戰前人足跡，他目前在兄弟累積63勝，已是隊史第3多，今年有望挑戰風神的76勝。兄弟最多勝投紀錄保持人是「飛刀」陳義信，他在中職拿到92勝，排名史上第5多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。