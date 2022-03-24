鄭凱文放棄FA 月均薪70萬級

鄭凱文簽2年複數年約，今、明年月薪分別是68萬、73萬。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕鄭凱文去年繳出本土投手最多勝的成績單，中信兄弟昨宣布簽下2年複數年合約，避免他今年季後投入自由市場，鄭凱文今年仍以先發投手身份出發，有機會挑戰隊史傳奇球星風神的生涯勝投紀錄。

鄭凱文去年成績

簽2年約 在兄弟累計63勝

鄭凱文逐年月薪

鄭凱文去年重返先發輪值，繳出土投最多的12勝，勝利貢獻值（WAR）更高達 2.05，全聯盟土投僅次於味全龍雙王牌徐若熙、王維中，為球隊奉獻良多，暌違5年簽下生涯第3張的複數年合約，今年月薪從60萬升至68萬，明年更躍上「70萬俱樂部」，達到73萬。

請繼續往下閱讀...

2013年離開日本職棒，鄭凱文以選秀狀元之姿加入中職，首年就以勝投、防禦率雙冠王擦亮王牌身手，年年穩定在一軍輸出。中職規定大學就讀滿4年投入職棒者，一軍登錄滿8年者可取得自由球員資格，鄭凱文在2015年8月因手肘骨刺清除手術，球季提前報銷，總年資為7年106天，僅差19天就能在去年季後獲得FA資格。

鄭凱文今年仍以先發投手為主，若複製去年好成績，有機會在自由市場試探行情，但他選擇簽下複數年合約，形同放棄今年FA的機會。跟鄭凱文同齡的樂天桃猿強打陳俊秀選擇不同的路，推掉3年長約，簽下月薪93萬的1年合約，就是希望季後能挑戰自由市場。

有機會挑戰風神紀錄

選擇在中信長久打拚，鄭凱文挑戰前人足跡，他目前在兄弟累積63勝，已是隊史第3多，今年有望挑戰風神的76勝。兄弟最多勝投紀錄保持人是「飛刀」陳義信，他在中職拿到92勝，排名史上第5多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法