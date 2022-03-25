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PLG》「猿」氣不佳 換「龍」頭拚轉運

2022/03/25 05:30

顏行書暫代領航猿教頭。（資料照）

多項進攻數據墊底

領航猿總教練鄭志龍前天卸職。（資料照）

迄今僅5勝

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG桃園領航猿本季多項進攻數據敬陪末座，迄今只拿5勝，成為最令人失望的隊伍，總教練「籃球博士」鄭志龍前天交出帥印後，今晚7點到客場挑戰新竹攻城獅，能否終止3連敗成為觀戰焦點。

領航猿上季以洋將傑克、里德及Q.戴維斯為攻堅主力，並搭配各司其職的本土球員，一度打出9勝6敗，即使例行賽最後9場僅1勝，但至少打出「團隊籃球」風格，保有競爭力。

領航猿去年夏天在自由市場簽下陳昱瑞、黃泓瀚，並把同體系SBL璞園的盧峻翔、施顏宗、溫立煌、吳家駿及李家慷拉入PLG，大幅補強後反而失去團隊，甚至休息室還有雜音，還有球員在社群媒體對球隊打法大表不滿。

鄭志龍只接手16場就提前下台，外界不意外。攤開領航猿團隊數據，平均三分球出手數、進球數、命中率及籃板、助攻都是聯盟最差，還兩度出現投籃命中率不到30％，被戲稱根本是業餘等級。

領航猿洋將羅賓森場均23.6分、13.4籃板，喬丹則有17分、11.5籃板，但兩人高度尷尬難扛禁區，加上團隊準星不佳，場均85.8分也是聯盟最差。

顏行書暫代 盼止3連敗

領航猿預計由助理教練顏行書暫掌兵符，但他們本季和攻城獅3次交手全敗，得設法擋下226公分的辛巴，至於猿隊已網羅221公分的塞爾維亞長人貝索維奇，預計4月初上陣，盼能提升禁區戰力。

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