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相隔11年》中職開幕戰 土投對決呼聲高

2022/03/25 05:30

鄭凱文（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕相隔11年，中職聯盟開幕戰再現本土投手先發對決戲碼？新球季4月2日將在洲際球場點燃戰火，統一獅已表明土投3擇1，中信兄弟若推鄭凱文或余謙，將是繼2011年興農牛陽建福對兄弟象增菘瑋後，聯盟開幕戰再度由土投先發對決。

胡智為（資料照）

每年開幕戰各隊皆推陣中王牌，或狀況最佳投手先發博好彩頭，今天開打的日本職棒12隊清一色由土投先發；中職過去32年聯盟開幕戰僅出現7次土投先發對壘戲碼，上次更遠在11年前。

歷年中職開幕戰先發土投對決組合

獅隊3土投擇1先發

杜福明擔綱職棒元年首戰先發投手，對近年聯盟開幕戰土投先發式微現象，他認為，「本土投手要加油啦！每隊總教練都想贏，如果土投質量不如洋投，當然交給洋投，這很現實。」

獅隊因洋投調整不及，加上去年開幕先發的古林睿煬，熱身賽期間恢復狀況不如預期，總教練林岳平表明，開幕戰胡智為、施子謙、江辰晏3擇1先發。

其中，胡智為春訓狀況不俗，熱身賽飆速151公里，榮膺開幕先發機會最大，若成真將成為中職史上首位具大聯盟資歷扛聯盟開幕戰先發的土投，去年季中他加盟獅隊，繳4勝4敗、防禦率4.74。

兄弟土洋機率各半

兄弟王牌德保拉腰部不適，左投呂彥青左肩不舒服，趕不上開季，誰扛開幕先發成了難題，新洋投泰迪和土投鄭凱文、余謙都是人選，總教練林威助透露，泰迪開幕先發機率大概5成，人選仍未定。

本季胡智為年薪720萬、鄭凱文年薪816萬，若兩人同場先發，將是中職歷年聯盟開幕戰身價最高的先發土投對戰組合。

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