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不想每年談薪 陳子豪提前當「複」翁

2022/03/25 05:30

陳子豪（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕26歲的陳子豪原本今年季後取得自由球員資格，但他決定以總值1920萬元的3年合約續留中信兄弟。

陳子豪今年起逐年月薪為45萬、55萬、60萬元，他指出，球隊提供好幾種合約選項，考量過去只拿過1次2年約，主動向球團提出3年合約，對內容感到滿意，「現在談薪水都很慢，不想每年都談1次。」

中職在2013年季中舉行唯一一次高中生選秀會，陳子豪第2輪被兄弟象指名，原本今年季後一軍年資屆滿9年，成為中職史上最年輕的自由球員，他表示，與經紀公司討論各種選項，即使2024年季後再行使自由球員，還沒30歲應該是很剛好的年紀。

沒當最年輕自由球員

陳子豪認為，2013年報名選秀只想早點打職棒，當兄弟開出簽約金250萬元，他沒考慮太多馬上簽字，「那時候年底還有1次選秀，選的都是業餘跟大學的，既然高中畢業就有機會，那就趕快進來。」

2014年新人球季就在一軍出賽85場，是陳子豪快速累積年資的重要起點，他回憶，當時隊上幾位外野手相繼受傷，讓他一直待在一軍還獲得很多機會，「很感謝草總（謝長亨），感覺他很看重我，讓一個19歲的菜鳥很有信心，要是在現在，在二軍可能要磨一段時間才有機會上去一軍。」

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