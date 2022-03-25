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中職公辦熱身賽》洋砲試車 羅薩小勝福來喜

2022/03/25 05:30

統一獅洋砲羅薩回本壘得分。（記者李惠洲攝）

謝修銓3失誤 今仍先發

兄弟福來喜未擊出安打。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕將在4月2日開幕戰交手的中信兄弟、統一獅昨首次在公辦熱身賽碰頭，不約而同都把洋砲排在第2棒擔任DH，統一的羅薩小勝中信的福來喜；統一雖因謝修銓3次守備失誤丟掉5分，仍以5：5逼和中信。

羅薩抵台後首次在正式比賽亮相，3打數、1安打、1保送、1得分，總教練林岳平認為，羅薩的攻擊企圖很強，即便有些球路不是很熟悉，只要進入攻擊範圍就積極出棒，球隊會透過公辦熱身賽讓他更熟悉中職投手，「不滿意的喔，沒有打點吧？以第1場來說，已經不錯了。」中信福來喜出賽3場，累計6打數0安打，還被三振2次。

羅薩指出，來台後第2次面對投手，打擊感覺雖還OK，但還有很多地方需要調整，中職投手實力比預期好，希望盡快了解各隊投手的習性，用最好狀態迎接開幕戰，「亞洲投手用球數較多，打者要很有耐心，不一定要當英雄，1個保送可能比1支全壘打更重要。」

統一先發守游擊的謝修銓第1、3、5局各發生1次失誤都導致丟分，也讓各投4、1局的潘威倫、王鏡銘共丟5分僅1分是責失，林岳平表示，謝修銓第一次在一軍層級比賽上場，3次失誤確實較離譜，但不是練習時看到的樣子，今天還是繼續排他先發。

劉予承中繼1局飆2K

統一最大亮點是新秀劉予承，中繼1局用17球，讓對手3上3下還飆2Ｋ，最快球速測得149公里，他在公熱身賽出賽2場，面對7人次全部解決還投出5Ｋ。林岳平表示，只要他的身體沒有狀況，開季應會取代鄭鈞仁第7、8局的位置。

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