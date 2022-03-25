日職今開打 王柏融、吳念庭入列

王柏融（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒新球季今天開打，王柏融、吳念庭相隔2年入選開季陣容，可望對決日本國家隊等級投手千賀滉大、山本由伸。今年日職不限制進場觀眾人數，將迎接久違的滿場盛況。

吳念庭（資料照）

相隔2年再進開季名單

新庄剛志接掌火腿兵符，開季名單祭出「3洋砲全餐」，包含王柏融、紐耶斯、阿爾坎塔拉都列入開幕戰名單。大王在公辦熱身賽打擊低迷，出賽13場，25打數僅敲3支安打，打擊率1成20，今若先發將是暌違3年強碰千賀滉大，總計對戰9打數敲2安，打擊率2成22，吞下4次三振。

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西武獅吳念庭在熱身賽出賽13場，35打數敲6支安打，打擊率1成77，但也吞下11K，被三振率比去年還要高，今天西武對上當今日職最強投手山本由伸，吳念庭去年對他有一套，對戰14打數敲4安，打擊率2成86。

日職台將去年只有樂天金鷲宋家豪在一軍開季，本季反而沒有投手入選。宋家豪在春訓期間母喪，一度返台，開季跟同隊的王彥程、歐力士張奕、阪神虎陳偉殷都從二軍出發。

中職今年從公辦熱身賽就全面開放觀眾，日職也恢復生氣，暌違3年不限制觀眾進場人數，並再次實施延長賽制，最長打到12局，不過為了防疫，觀眾還是不能呼喊口號應援。

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