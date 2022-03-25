新人岳少華強心臟 開季一軍被點名

富邦悍將岳少華。（資料照）

〔記者吳清正／嘉義報導〕富邦悍將岳少華春訓以來表現出色，技術和心理素質都獲得肯定，投手教練林正豐指出，岳少華是唯一最有機會躋身開季一軍名單的新人投手。

林正豐表示，岳少華上一次出賽投出生涯新高的148公里球速，更好的是均速達到145公里，比大學時代提升不少，加上他有一顆強心臟，不會怯場，可望成為牛棚的可用之兵。

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岳少華大學時只偶爾投到145公里，均速140公里出頭，他表示，以前不太做重訓，進入職棒後效法學長們加強重訓，提升肌力不但投球後比較不會酸痛，身體恢復快，球速很自然地進步了。

岳少華週日曾在公辦熱身賽對中信兄弟中繼1局失2分，被擊出1支安打、1次四壞球，林正豐認為，岳少華不但是職棒新人，且大學才轉任投手，經驗不足投球表現起伏會比較大，技術絕對沒問題，只要再累積經驗，會有更穩定的表現。

岳少華原本是以游擊為主的內野手，他表示，在開南大學2年級時總教練郭李建夫問他要不要兼任投手，他覺得很新鮮有趣就開始練投，由於自己的打擊一直沒有太突出，投球可能比較有機會進職棒，大四決定專攻投手，很開心能圓夢，也感謝教練的肯定，不論開季從一軍或二軍出發都會全力以赴。

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