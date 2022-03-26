兄弟作客總統府 小英意外落單

中信兄弟隊長王威晨（左）代表致詞難掩緊張，但期盼未來能再上台致詞10次。 （中職提供）

王威晨致詞 豪語再講10次

〔記者倪婉君、李欣芳／台北報導〕「終於等到你們了！」去年奪下總冠軍的中信兄弟，昨前進總統府接受表揚，獲得總統蔡英文「著黃衫」熱情歡迎；兄弟隊長王威晨代表致詞難掩緊張，不過也表示希望往後可以再講10次。

中職總冠軍隊中信兄弟昨獲邀前進總統府。（中職提供）

繼2018、2019年的Lamigo桃猿及去年的統一獅後，中信兄弟成為第3支「入府」的職棒冠軍隊，昨包括中信集團董事長辜仲諒、中信育樂董座陳國恩、副董事長高英傑都出席，總教練林威助率去年台灣大賽教練團及球員到場。

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「中信兄弟是我接見的第3支職棒冠軍隊，這次終於等到你們了，這也說明台灣職棒的競爭是很激烈的。」蔡英文在致詞時對兄弟情況如數家珍，不但知道助總「舉頭三尺有威助」的盛名，還曉得吉祥物「小翔」紅到國外去。只是有「黃衫軍」之稱的兄弟，為求慎重穿上西裝繫領帶出席，則讓特地在黑色西裝外套裡搭配黃衣的小英總統坦言「有點失望」，但還是開心收下球團送上的「100號蔡英文」專屬球衣。

中信育樂副董事長高英傑（左）代表致贈球衣給蔡總統。

（中職提供）

賴神嗆貴賓 最強是統一獅

副總統賴清德也向中信兄弟表達恭賀，還特別表示從以前就非常關注林威助在日本打球，如同現在關心王柏融、吳念庭一樣，「以前看到林威助打全壘打或安打，都會讓我一整天很高興。」身為資深獅迷的賴清德，仍忍不住向兄弟「嗆聲」：「雖然你們去年拿到總冠軍，但最強的還是統一獅。」

對於賴清德發表「獅隊最強」言論，今年連任隊長的王威晨大方表示：「我覺得很好啊，很有話題性。」還希望能邀請賴清德前來觀看4月2日對統一獅的開幕戰。但提到今年總冠軍，被球迷封為「國民男友」的他笑說：「當然希望是中信兄弟！」

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