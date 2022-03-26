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獅首勝報喜 胡智為投開幕戰

2022/03/26 05:30

胡智為是獅隊開幕戰先發首選。（記者李惠洲攝）

蘇智傑2分砲 扛得起4棒

〔記者徐正揚／高雄報導〕在林安可缺陣後扛起第4棒的蘇智傑1局上就用2分彈開路，帶領統一獅以5：3力挫樂天桃猿，獅隊今年公辦熱身賽首勝終於開張，只用60球就先發5局僅失1分的胡智為，確定是中職首位有大聯盟資歷扛開幕戰先發的本土投手。

蘇智傑這兩年在公辦熱身賽判若兩人，去年出賽6場打擊率0.067（15打數1安打）且長打掛零，反映在球季是打擊率0.275、全壘打8發皆創生涯單季新低，今年出賽4場都有安打與打點，打擊率以0.417（12打數5安打）強勢反彈，5安打、6打點都暫居聯盟首位。

蘇智傑表示，因為去年從熱身賽到球季都很不好，去年季後只休息1週就開始自主訓練，打擊機制也做了小改變，持續到現在的結果還算滿意，希望找回前幾年的好感覺，「在安可休息3個月回來以前，我更要用打擊為球隊做出貢獻。」

獅隊蘇智傑（右）首局就敲出2分彈。（記者李惠洲攝）

「智為喔，第一首選！」總教練林岳平指出，胡智為順利完成春訓4次先發，只要沒有其他狀況，就是4月2日的先發投手，「今年重新開始，必須做好準備才能打完整季，他一直很有企圖心，也更熟悉中職打者的習性，這場都照著他要的節奏走。」

胡智為認為，距離開幕戰還有1週，雖然還沒被告知，但會做好準備，去年見識中職打者的纏鬥力，今年希望更有效率去投，如果能在家鄉台中投開幕戰，不但感覺非常特別，意義也很不同，「雖然要面對百萬象迷，有家人在場支持我就夠了。」

猿隊曾仁和遭強襲球擊中小腿，提前退場。
（記者李惠洲攝）

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