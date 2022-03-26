PLG》達欣幫反目 林宜輝渴戰台灣LBJ

林宜輝（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕PLG職業籃球聯盟新竹街口攻城獅昨在主場迎戰桃園領航猿，雖吞下本季對戰首敗，但昨為週五晚間，球團推出門票買一送一以及客家主題日，仍吸引5004名球迷進場力挺。

攻城獅明將南下踢館高雄鋼鐵人，本季兩隊交手，攻城獅拿下3勝2負。不過，近期鋼鐵人網羅兩屆SBL MVP、「台灣LBJ」周儀翔，又多了砍將哈里斯助拳，戰力不同以往。不過，面對全新的鋼鐵人，攻城獅總教練林冠綸認為，還是得把專注力放在自己身上，「攻守體系的執行面必須做得更好，希望在移動日持續修正缺點。」

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值得一提的是，攻城獅陣中包含主帥林冠綸、洋將辛巴以及老將林宜輝過去都是SBL達欣2017年奪冠班底。當年周儀翔在季後賽場均繳出16.2分、5.5籃板、2.6助攻，助隊在總冠軍戰以4：0橫掃裕隆，隨著周儀翔返台，彼此將在新聯盟交手，成為一大焦點。

有機會和老隊友對陣，林宜輝先喊話：「很開心儀翔回台灣打球，也很期待星期日跟他對決，但球場上各為其主，學長們會想盡各種方法贏球的。」至於是否有先跟隊友傳授幾招限制周儀翔的方法？林宜輝笑說：「教練團對他也很熟悉，就以教練的比賽規劃為主。」

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