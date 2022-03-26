日職開打 新庄劇場只開心8局

軟銀監督藤本博史乘坐神轎進場。（取自網路）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕當「客人」還是很搶眼！日本火腿監督「BIGBOSS」新庄剛志執教生涯首戰作客軟銀主場，用「瞬間移動秀」出場，投手調度也奇招連發，一度有機會「玩到贏球」，最終不幸在8局下被敲逆轉滿貫砲，火腿以1：4吞首敗。

新庄開幕前就預告，作客軟銀3連戰盡情玩樂，在出場儀式先播放魯邦三世主題曲，找數位替身躲貓貓，最後本尊從箱子蹦出，球衣胸前特製了會發光的「BIGBOSS」；軟銀監督藤本博史也呼應新庄，乘坐神轎進場。就連開球儀式，新庄也要當打者參一腳。

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新庄從場外玩到場內，火腿去年選秀第8指名奇兵北山亘基擔任開幕戰先發，投2局無失分；東京奧運國手伊藤大海生涯首度中繼；就連預告今天要先發的堀瑞輝，竟也在7局下登板後援。火腿在4局上靠石井一成陽春砲，前7局一度領先軟銀。

軟銀沒讓新庄搶走所有風采，新洋砲賈維斯在8局下敲逆轉滿貫砲，一棒擊沉「新庄劇場」。火腿另外2名洋砲都有上場打擊，王柏融尚未亮相，今下午再拚本季首安。

歐力士昨在開幕戰前，臨時有投手疑密切接觸確診者，動用特別規則拉上張奕，他生涯第一次參加開幕戰，不過王牌山本由伸繳出8局好投，率隊完封西武獅，張奕和吳念庭都沒機會上陣。

軟銀監督進場影片

https://www.youtube.com/watch?v=OcVY5HJlP3c

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