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投第1場的最強 陳冠宇秀肌肉

2022/03/27 05:30

〔記者徐正揚／高雄報導〕曾仁和前天對統一獅公辦熱身賽被球打到右腳，雖讓樂天桃猿4月5日開季首戰先發投手從三選一變成二選一，但陳冠宇昨以連續12局無失分完美結束春訓熱身賽，儼然是最合適的人選，他也有很強烈的企圖心。

陳冠宇熱身賽完美收尾，展現爭取開幕戰先發的強烈企圖心。（記者李惠洲攝）

熱身賽連12局無失分

陳冠宇昨對中信兄弟用76球投5局，只挨3安無失分，最快球速147公里，總教練曾豪駒表示，陳冠宇在熱身賽的內容無話可說，開幕戰由誰先發還要看黃子鵬明天表現，「開季首戰先發是種榮譽，一定盡可能交給本土投手，不是冠宇就是子鵬。」

陳冠宇指出，今年是久違的春訓，照教練安排的課表按部就班練習，因為有充足時間準備，把去年球季的缺點修正，這場球速不錯，曲球也用不少，加上大膽攻擊打者內角，壓迫打者做得很成功，配球方式因而變得多元。

黃子鵬（資料照，猿隊提供）

陳冠宇認為，雖然球隊還沒宣布開季首戰先發，不論他或黃子鵬都很想爭取，也都會做好準備，「能投球季第1場的，代表你是球隊最好的投手，我大致上算是完成備戰，這跟去年下半季投第1場不一樣，有機會我就全力去投。」

曾仁和前天1局上被正面滾地球打到右腳，續投到3局上保送首名打者陳傑憲後退場，曾豪駒表示，曾仁和的右腳有點腫脹，防護員評估是肌肉挫傷，還要再觀察幾天，開季輪值的順序也往後移。

連同15日對味全龍的自辦熱身賽，曾仁和最近2場先發都被球打到右腳，還差點打在相同部位，致使他連續2場都只投2局，沒能達到5局或90球的設定，曾豪駒苦笑說：「我們有在考慮，幫他買足球選手用的護脛，以後一定要穿才能上去投球。」

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